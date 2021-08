El doloroso posteo de Gianinna Maradona: del dolor por la muerte de Diego a su amor por Daniel Osvaldo

A casi nueve meses de la muerte de Diego Maradona, el dolor de la pérdida para sus hijas es el mismo. Tanto Dalma como Gianinna suelen referirse asiduamente a su papá en las redes sociales y, esta vez, la más chica de las hermanas habló de lo difícil que es seguir adelante con semejante “ahogo” y la importancia de las personas que la rodean.

“ Es cierto, puede que sea ‘fría’, que nada me duela y me derribe. Después de que te matan a tu papá nada más te voltea, nada más te atraviesa, nada es de la misma forma, todo es ahogo, presión en el pecho que no te deja respirar, todo es tristeza... ”, empezó a expresarse la hija del 10 con una tierna foto retro junto al campeón del ‘86.

Gianinna confesó además que, si bien siente momentos “parecidos a la felicidad, ya nada es igual”. “ Mi hijo -Benjamín Agüero-, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano, bancando mi nuevo yo, ellos me da esos momentos ”, manifestó.

El mensaje de Gianinna Maradona en el que se refirió a Osvaldo Instagram @giamaradona

La hermana de Dalma se refirió asimismo a su pareja, Daniel Osvaldo, el futbolista y exnovio de Jimena Barón con quien comenzó a salir hace unos meses. “ Me enamoré, no podía no conocerlo él, y mi amigo se transformó en el amor de mi vida ”, declaró sobre su enamorado, dando a entender que el también cantante llegó a cruzarse a Maradona.

“Yo no soy la misma, ellos ya lo saben. Amo que no me juzguen. Soy esto, y esto es todo lo que van a poder ver”, planteó, de nuevo, sobre sus afectos: su familia y su pareja.

Por último, Gianinna se dirigió a Matías Morla, el abogado que la denunció por hostigamiento: “Hoy me llegó una citación... Aunque nada me devuelva a mi papá, yo te recibo lo que sea, tengo espalda de sobra. Donde sea y cuando sea... a mí me podés notificar, me gustaría que me pase lo mismo...”.

