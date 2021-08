El desesperado deseo de Meghan Markle que no se cumplió

La semana pasada, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumplió sesenta años y Meghan Markle festejó sus cuarenta. Los dos el mismo 4 de agosto. De acuerdo con el Daily Star, la duquesa de Sussex hizo una reunión pequeña y discreta para celebrar, mientras que el exmandatario tenía planes para dar una gran fiesta, que tuvo que cancelarse debido a las restricciones por el Covid-19 y, por eso, los 475 invitados que planeaban asistir tuvieron que ser reducidos drásticamente.

No está del todo claro que el príncipe Harry y Meghan hayan recibido una invitación oficial al evento del expresidente. De hecho, Angela Levin, la experta en realeza del diario The Sun, afirmó que la pareja nunca figuró en la lista de casi quinientos. “Me dijeron que, a pesar de afirmar que no pudo asistir, Meghan quería desesperadamente ser la invitada especial a la increíble fiesta de Obama. Pero el hecho es que ninguno de los dos estuvieron en la lista original”, aseguró Levin.

El expresidente y Meghan Markle cumplen años el mismo día

Deseosa de codearse con famosos y de ser considerada una igual, Meghan pretendía formar parte del exclusivo listado final de invitados que incluía a Steven Spielberg, Tom Hanks, Jay-Z, Beyoncé, John Legend, Chrissy Teigen, Gayle King y George y Amal Clooney.

Una de las razones de la ausencia de Meghan y Harry en las celebraciones del cumpleaños de Obama podría deberse a la lealtad del expresidente y de su esposa Michelle a la reina Isabel II.

La especialista en royals, Camilla Tominey, escribió en The Telegraph que a los Obama no les había gustado que Harry atacara a su familia: “Podría decirse que no les cayó bien ver a Harry y a Meghan en televisión criticando tan abiertamente a su familia en su entrevista con Oprah”. Según Page Six, los Sussex dijeron que “no planeaban asistir” a la fiesta, aunque no se sabe si es porque no fueron invitados o porque no pudieron concurrir realmente.

