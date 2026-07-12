El DT de Suiza, indignado por la expulsión de Embolo por simular

KANSAS (AP).- La expulsión del delantero suizo Breel Embolo en la segunda mitad del encuentro entre la selección argentina y Suiza generó polémica y cuestionamientos por la decisión del VAR de aplicar la sanción por confusión de identidad en el fútbol (o mistaken identity). A las quejas de los jugadores suizos al árbitro João Pinheiro se sumaron luego las declaraciones del entrenador Murat Yakin, quien consideró que la regla “destruyó el partido”.

Embolo fue expulsado en una jugada que comenzó con una amonestación errónea para Leandro Paredes. Tras la revisión del VAR, el árbitro comprobó que el suizo simuló el contacto y ya estaba cayendo antes de que el argentino hiciera contacto con él. Embolo ya había recibido una tarjeta amarilla en el partido, por lo que el nuevo apercibimiento lo sacó de juego y dejó a Suiza con 10 jugadores.

“Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable”, dijo Yakin sobre la figura del ⁠Protocolo del VAR de la IFAB que permite al árbitro corregir una amonestación o expulsión si se sancionó al jugador equivocado en una jugada. “No conocía esta regla antes. Fue una situación muy inofensiva y luego se mostró una tarjeta amarilla”, acotó

El director técnico Murat Yakin, de Suiza Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

”Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy merezcamos eso y, en mi opinión, mis muchachos son los verdaderos héroes. Pusieron todo su corazón y su pasión en su actuación. Estoy muy orgulloso. Ellos están muy orgullosos”, afirmó en una conferencia de prensa tras la derrota 3 a 1 contra Argentina.

Yakin también apuntó directamente contra el árbitro Pinheiro. “Tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta”, declaró y subrayó: ”Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y ser eliminados de esa manera duele mucho”.

El árbitro Joao Pinheiro expulsa al suizo Breel Embolo Ed Zurga - FR34145 AP

Por su parte, Lionel Scaloni analizó el resultado del partido y consideró que la suerte estuvo de su lado porque a Suiza “le expulsaron a uno”. Esta fue la segunda vez que se utilizó una tarjeta amarilla con el protocolo de “identidad equivocada” en el Mundial 2026: anteriormente se aplicó en el partido de Estados Unidos con Paraguay, cuando hubo un cambio de amonestados y se dio marcha atrás pese a que ya había comenzado una nueva jugada.

“Creo que la tarjeta roja cambió nuestro partido. Esta decisión fue difícil de aceptar ahora después del partido porque el vestuario estaba muy silencioso, decepcionado”, comentó el capitán suizo Granit Xhaka.

Argentina ganó 3 a 1 contra Suiza Charlie Riedel - AP

Suiza logró llevar el partido a la prórroga e intentaba resistir hasta llegar a la tanda de penales. En ese marco, Julián Álvarez hizo un gol de larga distancia a los 112 minutos, y Lautaro Martínez añadió otro unos minutos después, para darle a Argentina la victoria y el pase a semifinales.

Críticas de Egipto

A principios de esta semana, la Asociación Egipcia de Fútbol dijo que “no puede permanecer en silencio” tras lo que consideró un “arbitraje sesgado” en su derrota 3-2 ante Argentina en los octavos de final. El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y varios jugadores ya habían criticado las decisiones del juez tras la remontada histórica de la selección argentina.

La respuesta de la FIFA no se hizo esperar. “Nadie puede cuestionar la integridad de los oficiales de partido de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que lleven a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”, afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la organización.