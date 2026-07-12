Una amonestación para Paredes se transformó en una expulsión a Embolo: así fue la jugada

La Argentina enfrenta este sábado a Suiza, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026 después de haber dejado en el camino a Egipto en un épico encuentro. El equipo nacional busca seguir avanzando en la etapa de eliminación directa para defender el título del mundo que obtuvo en Qatar. Si supera esta instancia, se enfrenta con Inglaterra, el próximo miércoles, desde las 16, en Atlanta.

La selección argentina abrió el marcador tras una jugada preparada desde un córner. Lionel Messi ejecutó el tiro de esquina desde la izquierda y encontró a Alexis Mac Allister, que desvió la pelota hacia el segundo palo para establecer el 1 a 0 frente a Suiza, a los 9 minutos de la primera mitad.

Joao Pinheiro mira el monitor del VAR Luke Hales - Getty Images North America

A los 22 minutos de la segunda mitad, Dan Ndoye empató el partido. El delantero desbordó por la izquierda, superó a Nahuel Molina con una pared con Ricardo Rodríguez y definió entre las piernas de Emiliano Martínez para establecer el 1 a 1 en el Kansas City Stadium.

Y a los 26, se dio un hecho poco frecuente, que benefició a la Argentina. Fue expulsado Breel Embolo, de Suiza, tras la revisión del VAR. El jugador se fue envuelto en lágrimas. Vio la roja por una doble amonestación después de una revisión de la tecnología. En un primer momento, el árbitro João Pinheiro, de Portugal, había sancionado una infracción de Leandro Paredes y amonestado al mediocampista argentino, pero tras revisar la acción cambió la decisión, consideró que el delantero suizo simuló el contacto y le mostró la segunda tarjeta amarilla. La primera, justamente, había sido una infracción sobre Paredes.

La confusión de identidad en el fútbol (conocida como mistaken identity) es una figura del ⁠Protocolo del VAR de la IFAB que permite al árbitro corregir una amonestación o expulsión si sancionó al jugador equivocado en una jugada.

Ya se aplicó en el Mundial, en el choque de Estados Unidos con Paraguay, en Los Ángeles, en el debut en el Grupo D: hubo un cambio de amonestados y se dio marcha atrás pese a que a había comenzado una nueva jugada.

Los jugadores suizos se acercaron al árbitro en la pausa de hidratación tras la expulsión 🗣️



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En el inicio del segundo tiempo, fue amonestado Tim Ream por haberle cometido, presuntamente, una dura falta a Miguel Almirón. A pesar de que el juego continuó, y que incluso el conjunto paraguayo ejecutó el tiro libre, desde el VAR le advirtieron a Danny Makkelie para que revise aquella jugada (por confusión de identidad).

Luego de revisar la jugada, el árbitro neerlandés advirtió que el estadounidense no tocó al paraguayo. Le retiró la amarilla a Ream y amonestó a Almirón por simular.

¿Y el faul a Nico González no es de VAR?

¿Van a decir que favorecen a Argentina ahora?

Es criminal esa pisada final. pic.twitter.com/Pg8klu3Kds — Nico Rabosto (@NicoRabosto) July 12, 2026

Más tarde, en el partido entre la Argentina y Suiza, hubo una infracción sobre Nicolás González que mereció, al menos, una tarjeta amarilla y, eventualmente, una intervención del VAR. Ni un caso, ni el otro.

La dura infracción fue de Ardon Jashari, que había entrado por Denis Zakaria.