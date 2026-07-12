Quién es Embolo, el jugador que se fue expulsado por simular ante la Argentina

Breel Embolo, una de las piezas ofensivas más relevantes de la selección de Suiza en el Mundial 2026, terminó su participación en el cruce de cuartos de final frente a la Argentina de una forma inesperada. El delantero, que ya acumulaba una tarjeta amarilla, fue expulsado tras intentar simular una falta cometida por el mediocampista Leandro Paredes.

Quién es Embolo, el jugador que se fue expulsado por simular ante Argentina Captura TV

La jugada requirió la intervención inmediata del VAR, que permitió corroborar que no existió contacto físico alguno entre los futbolistas. En consecuencia, el árbitro anuló la amonestación previa, le exhibió la segunda amarilla y condenó al equipo helvético a disputar el resto del encuentro con un hombre menos.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Este episodio contrasta con el perfil que el atacante había consolidado a lo largo de su carrera. Nacido el 14 de febrero de 1997 en Yaundé, Camerún, Embolo emigró a Europa junto a su familia a los cinco años, estableciéndose finalmente en Basilea, Suiza. Allí, el delantero comenzó a formarse en las inferiores del FC Basilea, donde hizo su debut profesional bajo las órdenes de Murat Yakin, actual seleccionador nacional, con quien se reencontró años después en el combinado helvético. Su trayectoria europea incluye pasos por el Schalke 04 y Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga, además de su experiencia en el Mónaco y el Stade Rennais de la Ligue 1 francesa.

A pesar de representar internacionalmente a Suiza desde 2015, su vínculo con Camerún siempre se mantuvo latente. El jugador mantiene una relación cercana con sus raíces africanas y realiza labores sociales a través de la Fundación Embolo, la cual brinda ayuda a niños en condiciones vulnerables. Su historia personal alcanzó una repercusión global en el Mundial de Qatar 2022, donde se transformó en el primer futbolista de la historia en anotar un gol contra su país de origen en una Copa del Mundo.

Breel Embolo hizo historia con su gol a Camerún en el Mundial de Qatar 2022 FABRICE COFFRINI - AFP

En aquel partido, la emoción fue evidente: tras marcar el 1-0 definitivo para Suiza, Embolo optó por no celebrar la conquista en señal de respeto hacia sus raíces, una postura que fue valorada por el entonces entrenador camerunés, Rigobert Song, quien lo calificó como su hermano menor. No obstante, la realidad deportiva del delantero en el Mundial 2026 terminó marcada por la controversia disciplinaria en el estadio, alejándolo del protagonismo goleador que buscaba aportar al esquema de Yakin en esta instancia decisiva contra la selección argentina.