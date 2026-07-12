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Qué le pasó en el ojo a Lionel Messi frente a Suiza: codazo y atención médica

Durante el duelo de cuartos del Mundial, el capitán argentino sufrió un corte en el párpado derecho tras un contacto físico, lo que obligó a una asistencia médica inmediata en pleno campo de juego

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Qué le pasó en el ojo a Lionel Messi: terminó el partido con sangre
Qué le pasó en el ojo a Lionel Messi: terminó el partido con sangreCapturas TV

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, encendió las alarmas durante el segundo tiempo del encuentro frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, al ser visto con una notoria herida en su rostro. El delantero sufrió un corte en el párpado derecho que derivó en una visible pérdida de sangre, situación que se originó tras un fuerte impacto recibido en la disputa de una pelota durante el desarrollo del juego.

La lesión fue producto de un codazo involuntario del mediocampista suizo Granit Xhaka, impacto que fue confirmado por con un video en redes sociales. A pesar de la molestia evidente y la inflamación en la zona, el astro rosarino no solicitó el cambio. Por el contrario, se mantuvo en el campo al frente del equipo de Lionel Scaloni hasta el cierre del tiempo reglamentario, aunque con una evidente incomodidad física que lo obligó a realizarse lavados constantes con agua en los parates del encuentro.

El cuerpo médico de la selección, encabezado por el doctor Daniel Martínez, intervino durante una pausa de hidratación para asistir al jugador. Los facultativos aplicaron hielo directamente sobre la zona afectada para reducir la hinchazón y detener el sangrado, lo que permitió que el número 10 pudiera reintegrarse al juego sin mayores complicaciones operativas. A pesar de la herida, el capitán se mantuvo activo y con el foco puesto en la clasificación a semifinales.

La situación física del capitán no fue el único momento de tensión que protagonizó el jugador durante el partido. Messi mantuvo un intercambio verbal con el árbitro portugués João Pinheiro tras un cruce previo. “Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”, le reclamó el delantero al referí luego de una decisión que consideró desmedida. Pese al susto inicial por la sangre y la fricción del juego, el capitán completó los minutos reglamentarios sin que la lesión representara un impedimento para su desempeño ni una baja sensible para el esquema táctico de Scaloni en la instancia definitoria del certamen mundialista que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

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