El Balón de Oro de Messi generó indignación en España y Alemania: “¿Por qué no se lo dieron a Pelé?”

El séptimo Balón de Oro de Lionel Messi le dejó un sabor de boca bastante amargo a muchos. Las críticas por este galardón para el rosarino se dispararon inmediatamente tras el anuncio. Algunas estrellas y medios internacionales no dudaron en manifestarse en contra de la elección. Especialmente en España y en Alemania. Karim Benzema, Iker Casillas y Toni Kroos, levantaron la voz para hacer saber sobre su disgusto.

Los mensajes más contundentes y agresivos llegaron desde España. En el programa El Chiringuito, un clásico, la pasión afloró, especialmente entre los periodistas que son cercanos a Real Madrid y defendían la postulación de Karim Benzema para ganar el premio.

El efusivo Tomás Roncero, se despachó con un monólogo en contra de Messi. “Este premio se ha desvirtuado totalmente. Esto no es cuestión del que más te guste. Esto no es una ONG -bramó-. Es para premiar al mejor futbolista de un año natural. Y Messi no lo ha conseguido. Messi acompañó a Barcelona al hundimiento deportivo, no pasó de octavos de Champions. Se comió un hat-trick de Mbappé en su cara y no pudo responder. En la vuelta interrumpió el amago de remontada de Barcelona por errar un penal”.

“Es una farsa. Si hubiera ganado el fútbol ganaba Benzema o Lewandowski. Ellos no han paseado (lo dijo simulando los movimientos de Messi en la cancha). Esto un profesional no lo hace. De los 30 goles del Pichichi, 26 goles fueron a los últimos siete de la tabla. No le ha podido meter goles a Real o al Atlético. ¿¡Por qué?! Porque le meten pierna y ya no puede”, completó Roncero.

La lista de críticas siguió con los futbolistas. Especialmente con los compañeros de Benzemá o Lewandowski. Toni Kroos, también expresó que no estaba de acuerdo con la elección del argentino: “En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. Y en mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. En mi opinión, Benzema debería haber sido el número 1 si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es. No hay duda de que Messi está al lado de Ronaldo en lo que respecta al jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección (del Balón de Oro) es sobre todo el primer puesto”.

¿Por qué no se lo dieron a Pelé? Durísimo editorial de Bild contra la premiación de Lionel Messi en el Balón de Oro

Karim Benzema fue políticamente correcto, aunque en su mensaje en redes sociales apeló a la ironía y dejó en claro que no estaba tan contento con la elección y que él haya quedado en el tercer lugar de la nómina: “Les agradezco a todos por las muestras de apoyo y de afecto que recibí en todo este tiempo”. Y en una segunda publicación el francés fue más claro: “Yo juego para los que entienden de fútbol”.

Las repercusiones por este premio se vincularon, como nunca, con la desconfianza sobre la elección. Iker Casillas, en su cuenta de Twitter, escribió, acompañando su mensaje con un emoji tomándose la cabeza: “Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí Messi es uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia, pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. ¡No es tan difícil, puñeta! ¡Lo hacen difícil otros!”, publicó el ex arquero.

Otros históricos también se levantaron en contra de la elección. El alemán Lothar Matthäus dijo: “Para ser sincero, ya no entiendo al mundo después de esta votación. Con todo el respeto a Messi y a los otros grandes jugadores nominados. Nadie lo habría merecido tanto como Lewandowski”. Y Jean-Pierre Papin, que ganó el trofeo en 1991, se expresó en la misma línea: “Messi lleva cinco meses sin jugar. He oído hablar de él como un ganador y no entiendo qué ha hecho Messi en París desde que ganó la Copa América. Marcó un gol en la liga y tres en la Liga de Campeones. No tengo nada en contra de Messi, por supuesto que es uno de los mejores jugadores de la historia, pero este año no ha merecido ganar”.

Las críticas en los medios de Europa

Las críticas se extendieron también a los medios. En Alemania, el título principal de Bild demuestra una enorme carga de ironía: “¿Por qué no se lo dieron a Pelé? También fue bueno alguna vez...”. Y agregaron: “Sólo en el conjunto de estrellas del París, hay al menos tres jugadores más fuertes: Kylian Mbappé, Neymar y Marquinhos. Son mejores que Messi, que fue elegido el mejor futbolista del mundo... Messi es simpático, sus habilidades son básicamente indiscutibles. No hay duda de que alguna vez fue el mejor jugador del mundo. Los que lo votaron hoy lo hicieron por el recuerdo de antaño”.

También en Inglaterra, se levantaron en contra por el séptimo Balón de Oro para el argentino: “Messi ya ha pasado su mejor momento, pero este séptimo Balón de Oro le sienta bien”, escribió Jonathan Willson, de The Guardian. Y agregó: “El premio no se lo ganó en un torneo local o en la Champions, sino en su espectacular dominio de la Copa América”.

En España, Alemania, Italia e Inglaterra, la presencia de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro

En España, en especial en Marca, los títulos que aparecen en su portada son todos demostrando asombro por la elección de Messi: “Ya no entiendo más nada”, publican en referencia a la frase de Casillas. Y aseguran que en Real Madrid está muy incómodos con este premio al rosarino.

La bronca de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quedó muy lejos en la votación este año. Y aunque no se refirió directamente a la premiación, le cayó a Pascal Ferré, editor jefe de France Football, que aseguró que el portugués estaba obsesionado con retirarse con más Balones de Oro que Messi. “Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja -dijo el portugués-. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir”.