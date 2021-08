Luego de varias idas y venidas, se reveló el sorprendente trailer de Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega de la saga

El domingo, en las redes sociales, apareció un tráiler no oficial de Spider-Man: No Way Home, el héroe que nació de un capricho y se convirtió en emblema de Marvel. Aparentemente, el video se filtró ilegalmente en Internet y así fue como miles de fanáticos tuvieron un breve adelanto de la nueva película, que llegará a los cines el 17 de diciembre.

Este lunes, cuando el tema ya era tendencia y generaba debate entre los internautas, el tráiler oficial salió a la luz. No está claro si la productora, Sony, divulgó el tráiler como respuesta a la supuesta filtración, pero sea estrategia u error, el lanzamiento tuvo una amplia difusión. Lo concreto es que el director ejecutivo de Sony Motion Pictures Group, Tom Rothman, terminó presentado el tráiler con comentarios de Tom Holland y Benedict Cumberbatch.

En el clip se ve a Peter Parker enfrentarse a su enemigo más brutal hasta la fecha: el pasado. Esta nueva película contará con el mismo equipo de las dos películas anteriores, Spider Man: de regreso a casa (2017) y Spider Man: lejos de casa (2019). Junto a Holland, de nuevo como Peter Parker, volverán el director Jon Watts y buena parte del elenco principal: Zendaya (Michelle), Marisa Tomei (la tía May Parker), Jacob Batalon (Ned) y Tony Revolori (Flash).

Después de casi un año de especulaciones, el tráiler confirma la trama multiverso de No Way Home, que enfrentará al joven héroe con los villanos de las franquicias cinematográficas anteriores. Esto incluye a Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), y El Duende Verde (Willem Dafoe). En la secuela más reciente, la verdadera identidad de Parker quedó expuesta en los momentos finales de la película. Ahora, enfrentando la exposición y las graves consecuencias, la vida del estudiante de secundaria se ha convertido en un caos.

“Para que conste, nunca quise mentirte”, confiesa en el tráiler Parker a su novia. Para poder decirle a alguien que es El Hombre Araña apela a una solución sobrenatural: recurre al Doctor Strange (Cumberbatch) para que deshaga la gran revelación y ponga las cosas como estaban. “El mundo entero está a punto de olvidar que Peter Parker es Spider-Man”, recita el Hechicero.

A partir de esa alteración de tiempo y espacio, el personaje de Benedict Cumberbatch avisa que el problema es que ahora Peter “quiere vivir dos vidas distintas” y, mientras lo hace, “más peligroso se vuelve”. Desde ese momento, el caos se apodera y los villanos llegados presumiblemente de otras realidades aparecen en escena.

A principios de este año, Molina le había dicho a Variety que la historia de Doctor Octopus continuará desde donde quedó en Spider-Man 2 [de 2004, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire]: hundido en el East River, con su reactor nuclear inestable que amenazaba a la ciudad. Además del regreso de Molina, Foxx reveló previamente en una publicación de Instagram eliminada desde entonces que volverá a interpretar a Electro, tal como lo hizo en el film El Sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro, de 2014.

Los fanáticos también han solicitado que Tobey Maguire y Andrew Garfield, los Hombre Araña que lucharon contra Doctor Octopus y Electro en sus propias franquicias, regresen para la bonanza del universo cruzado, pero no ha habido anuncios oficiales. La cuenta oficial de Twitter de la película se burló de la filtración del domingo después del lanzamiento oficial del tráiler. “Saludos a los verdaderos fans que están viendo el tráiler por primera vez en este momento”, escribieron.

La franquicia Spider-Man, que Sony comparte con Marvel Studios de Disney, es una de las marcas más populares en la historia de la taquilla. La película de 2017, Spider Man: de regreso a casa, recaudó más de 880 millones de dólares; la segunda, de 2019, Spider Man: lejos de casa, trepó 1.100 millones en todo el mundo. Todo indica que la leyenda continúa. El próximo horizonte está puesto en el 17 de diciembre, cuando la tercera entrega llegue a los cines. Mientras tanto, desde que se conoció el tráiler, las redes también se llenaron de memes que ironizaban las reacciones del director de la película y de los gigantes del entretenimiento.

