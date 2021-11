Balón de Oro: el romántico gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que emocionó a sus fans

Durante la previa de la gala de la entrega del Balón de Oro, Lionel Messi tuvo un gesto hacia su esposa, Antonela Roccuzzo, que enloqueció a sus fanáticos y se hizo viral en las redes sociales.

A la llegada a la alfombra roja, la prensa le pidió a la empresaria que se hiciera a un lado, pero él capitán de la selección argentina desoyó el reclamo de los fotógrafos y le pidió a su esposa que permaneciera a su lado.

El momento quedó registrado en las cámaras de televisión y se puede ver al jugador del Paris Saint-Germain (PSG) que posa con sus hijos Thiago, Mateo, Ciro y su mujer a la llegada al evento en París, Francia, donde minutos más tarde sumó el séptimo lauro de su carrera deportiva.

El conmovedor gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo que se hizo viral

A la hora de los flashes, Messi demostró frente a los medios que cubrían la gala de los premios del fútbol internacional que su familia está primero. Es que en el momento de las fotos de rigor, la familia se prestó para posar, pero aparentemente alguien le habría pedido al astro una postal solo con sus tres hijos.

Messi le pidió a Antonela que volviera a su lado, junto a su hijos ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Esto no le gustó nada al futbolista, que “impuso su voluntad” ante el pedido, ya que le insistió a su esposa que volviera a su lado, junto a su familia y corrió con el brazo a quien le señaló “la salida de cámara” a Antonela. De esta manera, el rosarino, demostró que uno de los pilares de su vida es su familia, en quien se apoya en los momentos de alegría, pero también en los difíciles.

La reacción de sus fanáticos en las redes

Las reacciones de los fanáticos de “La Pulga” no se hicieron esperar en Twitter.

Messi tuvo un gesto conmovedor con su esposa que se hizo viral en las redes sociales Captura de TV

“Quedate con uno que te quiera en todas sus fotos y te presuma como Leo a Anto”; “Le piden a Anto que se ponga a un costado para sacarle fotos a Messi solo y él le pide a ella que se quede a su lado. Por dios, ¡Qué hombre! No esperen menos reinas”; “Por algo es Messi. Tiene pasión y amor por lo que hace y su familia”; “Y yo me ponía triste porque él no publicaba ninguna foto conmigo. Messi eres un rey”; “La sonrisa de Anto después lo dice todo” y “Hasta en la alfombra roja da cátedra” fueron solo algunos de los comentarios que dejó la publicación en las redes sociales.