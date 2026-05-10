Caos y locura en el clásico de Praga: invasión de hinchas, heridos y un final anticipado

Una escena caótica y sumamente peligrosa se apoderó del estadio Fortuna y empañó el desenlace del clásico checo entre Slavia Praga y Sparta Praga. A pocos minutos del final, una multitud de hinchas del Slavia invadió el campo de juego arrojando bengalas y bombas de humo. En medio del descontrol, una de las bengalas impactó en el rostro del arquero del Sparta, Jakub Surovcik, quien cayó desplomado sobre el césped.

De inmediato, el personal de seguridad y los servicios médicos ingresaron al campo para asistir al futbolista y evacuarlo de la zona de peligro. Ante la imposibilidad de restablecer el orden, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro, pese a que restaban algunos minutos para el cierre reglamentario. El plantel del Sparta Praga abandonó apresuradamente el terreno de juego, corrió hacia el túnel y se refugió en el autobús del equipo para ponerse a salvo, mientras dentro del estadio continuaban encendiéndose bengalas.

Atención a estas imágenes en el CLÁSICO entre Slavia Praha y Sparta Praha hace un rato.



Los hinchas invadieron y corrieron toda la cancha para TIRAR BENGALAS A LOS RIVALES.



Increíble. 😳🇨🇿 pic.twitter.com/QaNEhzUIe2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 9, 2026

La policía checa desplegó fuerzas antidisturbios y avanzó sobre el estadio Fortuna con el objetivo de recuperar el control de la situación. Finalizado el partido, las autoridades informaron que se recopilaron las imágenes de las cámaras de seguridad y que se iniciarán acciones legales contra los responsables de los incidentes. Según se indicó, los disturbios fueron provocados por un grupo de hooligans del Slavia Praga que ingresó al campo para celebrar antes de que concluyera el encuentro.

Desde las tribunas, sin embargo, otros simpatizantes del Slavia expresaron su repudio al accionar de los hinchas violentos. La crítica se centró en que el comportamiento indisciplinado empañó una definición que se produjo apenas unos minutos antes de que el equipo asegurara matemáticamente el campeonato.

🇨🇿 | Slavia vs Sparta se convirtió en un campo de batalla hoy.



Invasión al campo con bengalas lloviendo sobre el terreno de juego.



Un portero recibió una en la cara y colapsó de inmediato. pic.twitter.com/lS8AVHln77 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 9, 2026

El derbi, que había mantenido en vilo a los hinchas, se transformó así en un episodio insólito. El presidente del Slavia Praga, Jaroslav Tvrdik, se pronunció en redes sociales: “No tenemos palabras para justificarlo. Los aficionados invadieron el campo y perturbaron el partido, que finalmente fue cancelado por circunstancias imprevistas”, escribió.

El directivo subrayó que “ser líder significa en primer lugar asumir la responsabilidad con la mayor contundencia y sin paliativos. Sobre todo cuando duele”. Tras la suspensión, la Liga Checa de Fútbol condenó los hechos y calificó de “totalmente inaceptable” la invasión y las agresiones sufridas por los jugadores del Sparta.

Tvrdik concluyó: “Los autores identificados recibirán, conforme al Reglamento de Visitantes, una prohibición de por vida de acceso al Fortuna Arena. Slavia exigirá asimismo la indemnización íntegra de los daños, incluidas las sanciones que los órganos futbolísticos impongan al club”.

Hasta el momento del desborde, el Slavia Praga había sido superior y sostenía una ventaja de 3-2 en los instantes finales. El árbitro contaba los segundos para el pitido final y el equipo local ya celebraba el título. Sin embargo, fueron los propios hinchas del Slavia quienes terminaron opacando la consagración.

La Federación Checa de Fútbol anunció que impondrá una sanción severa al Slavia Praga por la gestión del partido. En tanto, aún no se ha definido el formato que tendrá el eventual desempate tras el desenlace anticipado del encuentro.