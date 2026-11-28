Luego de la derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras por 1 a 0 en la final de la Copa Libertadores, el presidente del ‘Pincha’, Sebastián Verón, protagonizó un momento de tensión cuando saludó con frialdad al titular de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, durante la entrega de premios.

Como es tradicional, se organizó un pasillo con los dirigentes de las distintas instituciones, entre los cuales se encontraba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y su par de Conmebol, Alejandro Domínguez.

El primero en subir a la pequeña puesta para recibir la medalla fue el propio Verón. Domínguez le colocó el premio y tras el saludo con Infantino, la ‘Brujita’ quedó cara a cara con Tapia, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento. Apenas hubo una mirada y un frío apretón de manos, sin conversación de por medio.

EL SALUDO DE VERÓN CON TAPIA E INFANTINO



El presidente de Estudiantes saludó al presidente de la AFA y al presidente de la FIFA durante la ceremonia de premiación.



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El presidente de Estudiantes continuó su marcha y recibió el cheque de US$7 millones de Conmebol por haber logrado el subcampeonato.

El tenso momento se dio solo instantes después de que Palmeiras derrotara al ‘Pincha’ por 1 a 0 en la final de la Libertadores que se disputó en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras un primer tiempo friccionado, con pocas situaciones de gol, el ‘Verdão’ se adelantó en el marcador con un tanto en el inicio del complemento.

Tenso momento en el Centenario Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

El tanto lo convirtió Ramón Sosa, futbolista paraguayo con pasado en Gimnasia, a los 52 minutos, tras una habilitación de cabeza del colombiano Jhon Arias.

Ese gol activó a Estudiantes, que contó con varias situaciones para igualar el partido, aunque no tuvo la misma efectividad de su rival. Las más claras fueron un remate de chilena de Guido Carrillo y un cabezazo del colombiano Edwin Cetré. Las dos fueron salvadas por el arquero Carlos Miguel.

De esta forma, Palmeiras se quedó una vez más con la Copa Libertadores y se enfrentará a Boca por la Recopa Sudamericana en febrero del próximo año.

Dolor en Estudiantes

Luego del encuentro, los jugadores de Estudiantes se mostraron con tristeza por no haber logrado el objetivo de sumar la quinta Copa Libertadores para el ‘Pincha’.

“Un dolor enorme. Cuesta mucho un análisis en este momento. Solamente agradecer a la gente. Duele mucho por lo que fue una fiesta de Estudiantes. Nos quedamos sin el sueño. El que hacía el gol iba a sacar la diferencia. Les tocó a ellos. El análisis ahora es muy difícil. Queda el orgullo de morir de pie, como siempre lo hizo Estudiantes. No tengo dudas de que nos volveremos a levantar. Y a volver a la Copa Libertadores”, manifestó Carrillo en diálogo con Telefe.

Tristeza en Estudiantes Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

“Era el partido más importante. Es el final de mi carrera, volver a Estudiantes. Y tener la posibilidad de jugar este partido... Era un sueño para mí. Me voy triste porque no pudimos conseguir la copa. Pero me voy orgulloso de haber formado parte de este grupo, de este club. Vamos a salir adelante, a seguir dando lucha. Tristeza. Bronca no porque dejamos todo. Luchamos hasta el final, hasta la última pelota. No se nos dio. Ellos tuvieron una. La metieron y nos vamos con las manos vacías”, expresó, por su parte, Marcos Rojo.