Paulo Vilouta cuestionó a Sofi Martínez por el entredicho con Coco Basile: “¿Quién la autorizó?”

Este lunes, el columnista de América TV, Paulo Vilouta, cruzó a la periodista Sofía Martínez por su ida y vuelta con Alfio “Coco” Basile, en la previa del partido despedida de Juan Román Riquelme, cuando ingresó al vestuario y fue cuestionada por su presencia allí. Convertida en Trending Topic, la cronista explicó, al día siguiente, que contaba con la autorización de la organización, aunque el DT no lo sabía.

En el programa Desayuno Americano, Vilouta enfatizó en que, “para el fútbol, el vestuario es sagrado, no entra nadie porque es algo muy particular, muy hermético”. A la vez, admitió que “alguien le abrió la puerta”, pero se preguntó si “los que están adentro” estaban de acuerdo con el arreglo entre la organización del partido y la televisión. “Por eso, la reacción de Alfio”, argumentó.

En ese momento, la modelo Natalia Weber elogió el trabajo de Martínez (”creo que es una excelente periodista”, señaló) y concedió que le pudieron haber dado el permiso para ingresar pero que, evidentemente, Basile no lo sabía. “Generalmente, al vestuario no puede ingresar nadie. De hecho, (Juan Pablo) Sorín estaba semidesnudo, la cara del ‘Cuchu’ (Cambiasso) no fue la mejor y los jugadores no son bo... Tal vez, no lo sabían y no les gustó”, dijo. Allí, Vilouta lanzó: “Hay un límite. (...) Tampoco vengamos con que a la chica la manejan con un control remoto y los malos de los productores les dicen ‘entrá'; ella sabía perfectamente dénde entraba, qué pasaba”.

Paulo Vilouta cruzó a Sofi Martínez y cuestionó su versión

En cualquier caso, el cronista remarcó “que hay códigos” y los jugadores “estaban incómodos”. “El trabajo de la periodista no es del gusto de los jugadores. Les molestó. (...) Sofi habrá dicho: logro entrar, esto es un golazo, la gente nunca ve un vestuario, estrellas como las que había ahí, pero no es que hay un productor que dice: ‘Sofi, entrá'”. Además, lanzó una fuerte acusación contra sus compañeras de programa: “Ustedes quieren defender el género a muerte”.

Sumado a eso, Vilouta resaltó: “El hombre y la mujer tienen las mismas condiciones de laburo. A los futbolistas les molesta que un tipo entre, salvo alguna excepción como Tití Fernández, por una trayectoria y una confianza. No se puede, no les gusta”.

Por otro lado, resaltó que Martínez es “super profesional” y “una chica educada”, pero enfatizó: “Hay cosas que se pueden hacer, pero cosas que no”. Asimismo, cuestionó el descargo de la periodista, quien argumentó tener “el ok de la producción, organización, Román, seguridad, etc.”. “Todos menos ella sabían, claro. Hay que asumir la responsabilidad. Si yo me meto en el despacho de Alberto Fernández, no voy a decir: ‘Me dijo la producción, me dijo, el portero, el granadero’. ¡Dejate de jo...! Por favor”.

Paulo Vilouta opinó sobre lo ocurrido con Sofi Martínez en un vestuario

Un rato antes, en el programa Perros 2023 (Urbana Play), Martínez profundizó en el tema, admitió que la actitud de Basile tensó el clima en el vestuario y opinó: “En su concepción, probablemente tenga otras ideas (es para respetar); él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres, cosa que yo no siento. Y está bien, qué sé yo, es su concepción también, otra escuela”.

El video del momento incómodo

El momento de tensión entre el Coco Basile y Sofi Martínez

