Natalie Weber reveló de qué equipo es hincha Mauro Zárate

La identificación de los jugadores con los clubes de los que son hinchas suele ser un tema que se mantiene en secreto. Para no levantar ningún tipo de suspicacia, los profesionales del fútbol mantienen bajo siete llaves este asunto, aunque, algunos indicios, suelen destrabar esa puerta.

En el caso de Mauro Zárate su vinculación inmediata es con Vélez Sarsfield, club en el cual dio sus primeros pasos al igual que varios de sus hermanos. El idilio entre el delantero y la institución de Liniers atravesó varias etapas hasta quebrarse por completo cuando él decidió jugar en Boca Juniors.

En diálogo con Radio Zónica, su pareja, Natalie Weber, se encargó de develar de qué cuadro es hincha Zárate. En primer lugar, la modelo, de manera indirecta, dio a entender su afinidad con los colores azul y oro tras afirmar que sus hijos son fanáticos del Xeneize. “Rocco y Mia son de Boca. Ahí no corto ni pincho, son como el padre”, explicó.

Natalie Weber contó de qué cuadro es hincha Mauro Zárate

A raíz de esa declaración donde dio a entender de qué cuadro es hincha, Weber descartó cualquier duda: “Mauro es hincha de Boca”. Esta afirmación, contundente, tiró por tierra cualquier especulación acerca de si el delantero de 36 años era fanático de la institución de Liniers, quien lo cobijó durante varios años como profesional y sobre la cual él se encargó de manifestar, en distintos medios, su amor.

Zárate y Vélez, felices, en enero de 2018: luego, el delantero se fue a Boca y se ganó el enojo de los "fortineros" LA NACION

Tras su salida de Boca en 2021, Mauro Zárate continuó su trayectoria profesional en el América Mineiro y Juventude de Brasil, hasta tener una nueva revancha en el país, en 2022, con la camiseta de Platense, donde sus desempeños no estuvieron a la altura de las circunstancias y decidió finalizar su contrato para probar una nueva experiencia en el extranjero con la camiseta del Cosenza de Italia, su actual club.

Zárate llegó a Boca con la ilusión de ganar la Copa Libertadores pero no lo logró; luego jugó en un equipo de Brasil y en Platense Daniel Jayo - LA NACION

Mientras tanto, en lo que respecta a su esposa, fue protagonista en sus redes sociales durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Vinculada al fútbol, ella decidió grabar un video en la previa al partido contra Polonia -que terminó 2-0 favorable a la Argentina- y explicó de qué manera lo palpitó.

“La cuestión es: mate o gin tonic”, remarcó Weber y contextualizó sobre el horario del partido. “Ok, cábala que funciona, no se cambia. Ya lo sé. Solamente lo consulto. Viste, miércoles, 4 de la tarde, la madre en pedo, queda bastante como el or**. Tranqui, lo voy a dar todo”, agregó.

Tras esta publicación, la suerte jugó para el lado de la Argentina que venció por dos goles a la escuadra europea y de esa manera logró acceder a los octavos de final de la competencia. Ambos goles se dieron en el complemento con las anotaciones de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. En tanto, Lionel Messi falló un penal.

