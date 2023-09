escuchar

Este martes, los columnistas de ESPN, Chavo Fucks y Mariano Juan, mantuvieron un intenso intercambio tras los rumores de conflicto interno en River Plate. Según se difundió en las últimas horas, el entrenador Martín Demichelis habría mantenido una conversación off the record con periodistas, actitud que habría molestado a los referentes del plantel.

En ese marco, el exfutbolista Mariano Juan se mostró en desacuerdo con estas prácticas porque puede generar malos entendidos como el que se habría producido en el equipo millonario.

En la otra vereda, Fucks asumió que él suele hablar con los entrenadores para saber cómo piensan y cómo quieren hacer jugar a su equipo, con el objetivo de “enriquecer” su trabajo. Al mismo tiempo, el periodista aclaró que se trata de una charla privada, por lo que nadie debe enterarse de ese diálogo.

Desconfiado, su interlocutor remarcó que la divulgación o no de esa información no depende del protagonista, a lo que el Chavo contestó: “Es una relación de confianza que uno genera”.

Acto seguido, Juan cuestionó la supuesta actitud de Demichelis, porque si los técnicos “son tan celosos” de la intimidad del plantel, “no me puedo juntar con periodistas, y más después de una eliminación tan complicada”, en alusión a la caída de River frente a Internacional por la Libertadores.

“Si el comentarista no sabe qué es lo que el técnico planificó, puede llegar a ser injusto”, indicó Fucks. “Entonces, no se puede comentar ningún partido de Europa”, contrapuso Mariano, a modo de ejemplo.

Un poco molesto por la actitud de su colega, Fucks argumentó de manera enérgica su posición dirigiéndose a Mariano Juan, y en representación suya, a todos los protagonistas del fútbol: “¿Cuándo van a entender nuestro laburo? ¿Cuándo se van a preocupar por entender cómo es nuestro trabajo?”.



A su turno, el exjugador remarcó que su trabajo lo puede hacer “de la mejor manera sin hablar” con el director técnico. Allí, el comentarista aseguró que hablar con los DT’s “enriquece” a los periodistas. “Para saber, tenés que hablar con los entrenadores”, indicó el Chavo. Firme, Mariano retrucó: “No, para saber, tenés que ver fútbol y contar lo que pasa”.

Sin embargo, el Chavo no se dio por vencido en la discusión y le espetó a su compañero: “No, señor. Vos estás confundido. Crees que hablamos para que me diga ‘fulano se peleó con mengano en el vestuario’. ¡En absoluto! ¡No me interesa! A mí, me interesa saber si quiere jugar con cuatro defensores, dos delanteros, si quiere que el quipo sea dinámico...”.

A modo de chicana, Fucks señaló que Marcelo Gallardo, amigo de Mariano Juan, “también hablaba en off”. Visiblemente contrariado, el exjugador del Ajax contestó: “¿Y qué tiene que ver Gallardo conmigo? Yo estoy hablando por mí, Gallardo hace su trabajo. No sé por qué lo nombrás a él”.

Para dar por concluido el debate, el experimentado periodista consideró que todo se trata de los “códigos”, y de la relación de confianza que se establezca entre las dos partes. “Es más valioso para mi laburo guardarme el off”, cerró.