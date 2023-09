escuchar

Algo se rompió. Los últimos malos resultados parecen ser, en parte, una consecuencia de un quiebre dentro del vestuario de River entre el cuerpo técnico liderado por Martín Demichelis y los referentes. ¿Qué sucedió? A los futbolistas les cayeron mal algunas decisiones del entrenador y el malestar se potenció luego de las eliminaciones en la Copa Libertadores, la Copa Argentina y la derrota con Vélez en Liniers, por la 3° fecha de la Copa de la Liga. El equipo ya no respondía como el último campeón. Y a las fallas futbolísticas se les sumaron otras anímicas y grupales.

“Fue uno de los peores partidos desde que soy DT de River, sino el peor. Seguramente habrá un combo en el cual como primer responsable tendré que ponerme a buscar, a investigar, a encontrar la tecla para que River vuelva a ser el que vimos en gran parte de los últimos meses y en el torneo anterior. Hay que salir de esta situación”, había dicho el entrenador millonario en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Vélez en Liniers . “Volvimos a hacer un mal partido y me preocupa”, insistió. Su equipo venía de perder con Argentinos (2-3) y con Vélez (0-2), ambos partidos fuera del Monumental. Y apenas ganó un encuentro de los últimos 12 por el torneo local (contra Banfield).

Hace 50 días River daba la vuelta olímpica ante Estudiantes en el Monumental, con tres fechas de anticipación. Generaba aplausos por su ritmo arrollador y la cantidad de goles que convertía. Todo era reconocimiento para Demichelis y los jugadores. Se hablaba, con razón, de “plantel amplificado”, que no sólo había logrado conformar un equipo titular avasallante, sino que había extendido las variantes a 14, 15 titulares. Incluso se dijo que el reemplazante de Marcelo Gallardo había manejado muy bien la transición entre el DT más ganador de la historia millonaria y su actual gestión. Enzo Pérez parecía rejuvenecido y hasta se colgaba de los hombros de Demichelis para celebrar goles. Todo era una fiesta. Hasta ahora.

Nacho Fernández, Enzo Pérez y Franco Armani, entre los referentes de River tras la derrota ante Vélez LA NACION/Manuel Cortina

Lo primero que sucedió es que hubo muchos cambios de un partido a otro, refuerzos de jerarquía que llegaron para potenciar a un plantel -ya de por sí- extenso. Del equipo titular, sólo emigró Lucas Beltrán en un pase millonario a Fiorentina, de Italia, pero más allá de las cesiones de Robert Rojas y José Paradela a Tigre, Demichelis seguía teniendo un plantel demasiado amplio para hacerle frente a un solo certamen.

Hubo referentes como Ignacio Fernández y Milton Casco que ya dejaron de ser titulares indiscutidos, lo mismo que Esequiel Barco, que había sido uno de los jugadores más desequilibrantes del campeón. Enzo Pérez sufrió un desgaste mayor luego de la lesión que sufrió Rodrigo Aliendro y esa función no terminó siendo bien complementada por Nicolás De la Cruz o Agustín Palavecino; y se sumaron mediocampistas ofensivos que, de por sí, tienen su propio peso desde sus apellidos en el Monumental: Manuel Lanzini y Gonzalo Pity Martínez. Jonatan Maidana tampoco es titular pero además casi no está jugando. Demasiados nombres para pocos lugares. Los problemas con los goles recibidos de pelota parada también salpicaron el rendimiento de Franco Armani.

Tras los cuestionamientos recibidos por los hinchas luego de perder con Vélez, Demichelis explicó: “Siempre cuando se pierde, el mejor jugador parece estar afuera, en el banco de suplentes. Veníamos de hacer un grandísimo segundo tiempo con Facundo Colidio y Pablo Solari. Se entrenaron fenomenal, normalmente desequilibran y hoy no tuvieron una gran noche”, se defendió ante la consulta por los cambios en la zona de ataque para jugar en Liniers. Esequiel Barco, por caso, arrancó desde el banco de suplentes. Y Agustín Palavecino fue titular.

Después de la consagración en la Liga Profesional, el River de Demichelis encadenó varios golpes seguidos en tres frentes

“La solución no puede llegar siempre desde los cambios. Me preocupa el mecanismo y el funcionamiento del equipo, que hoy no me gustó nada”, sentenció Demichelis, con una mueca de bronca por el resultados y por algunos rendimientos individuales de su equipo. “No es el primer partido que no somos nosotros de visitante. Volvimos a no sacar tres puntos de visitante y a no ser nosotros”, continuó. Esa falta de identidad se tradujo en las estadísticas: debió pasar más de una hora del partido con Vélez para que River acertara al arco rival. Fue a los 17 minutos del segundo tiempo, y gracias a un remate de Barco. “Chila” Gómez despejó la pelota al córner con una gran atajada. Fue la única llegada de un equipo que estaba acostumbrado a golear.

Este punto tampoco le gustó al plantel. En cada declaración, sienten que Demichelis no termina de hacerse responsable de las derrotas de River y que, a futuro, planifica una renovación para bajar el promedio del edad del plantel. El entrenador millonario nunca se manifestó públicamente sobre esto, pero los jugadores piensan en para el equipo de 2024 proyecta grandes cambios. Esas filtraciones habrían llegado a los jugadores. Ahí estalló el conflicto que Demichelis deberá solucionar en breve.

