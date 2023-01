El fuerte debate entre Federico Bulos y un periodista de ESPN sobre la titularidad del arquero de Boca Juniors

escuchar

Los periodistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Augusto César, mantuvieron este miércoles un fuerte debate acerca de quién debe ser el arquero titular en el primer equipo de Boca Juniors. El histriónico columnista estalló al escuchar al cronista identificado con el conjunto xeneize, quien informó que Agustín Rossi podría atajar en la Supercopa Internacional ante Racing Club si Sergio Romero no está en condiciones de hacerlo.

Bulos fue quien, primeramente, abrió el debate con Augusto César, a quien le preguntó “¿qué es lo que va a hacer Boca?” en relación a Rossi de cara al partido que se disputa el próximo viernes en Abu Dabi. “Porque Rossi está afuera, pero todavía está”, añadió el relator.

Dubitativo, Augusto contestó: “Sí, yo no diría que está tan afuera, por lo menos, de este partido. Es cierto que firmó un precontrato con el Flamengo. Ahora, cuando en la lista de quienes viajan aparecieron los cuatro arqueros, cuando habitualmente la forman tres es todo un detalle”. Hugo Ibarra, entrenador de Boca, tiene a disposición, además de Rossi, a Romero, Javier García y Leandro Brey.

Enérgico, Bulos respondió: “No te hablé de eso”. Un rato después, les hizo un reproche a sus colegas, y enfatizó en la figura de César: “Yo no puedo creer que Boca y ustedes, vos también Augusto, hacete cargo...”. Antes de que pudiera terminar su frase, Augusto se defendió: “Si yo no dije nada todavía, ¿por qué te la agarrás conmigo?”. “Sí, porque ya sé lo que vas a decir” replicó el Negro, a lo cual, el periodista retrucó: “Y bueno, pero dejame decirlo, así la gente se entera”.

Luego, Bulos desarrolló su argumento de por qué el arquero formado en Estudiantes (LP) no debe defender más los tres palos del arco de Boca. “¿Cómo va a jugar Rossi? ¿Vas a poner a Rossi, que arranca la Copa Libertadores y se va a jugar a un rival? Vos sos Boca. Es de locos. Tenes que poner a un jugador que vas a tener todo el año. Por favor te pido, por favor, Augusto. Se va en junio y la copa empieza en abril”.

Seguidamente, Augusto tuvo su derecho a réplica: “Hay una explicación, antes de que te alteres... Sergio Romero tuvo una molestia muscular en la previa del partido con Everton, a tal punto que el miércoles no pudo hacer la práctica de fútbol. Si Romero llega al viernes de la misma manera que llegó al partido contra Everton, no ataja”.

En esa línea, Augusto informó que, “si no está bien Romero”, atajaría Rossi “porque consideran que quien llevó a Boca a este momento”, fue el exportero de Defensa y Justicia y Lanús. A su vez, diferenció lo que pueda suceder ante Racing, respecto del desarrollo del campeonato local. “Es otra historia”.

Con su habitual intensidad, Bulos le preguntó a César: “¿Por qué voy a poner yo un jugador que dentro de tres meses no lo tengo más?”. Contundente, el cronista le contestó: “Porque te jugas un título Fede. Si hay penales, ¿que hacés con Rossi en el banco?”.

Agustín Rossi firmó un pre-contrato con Flamengo Aníbal Greco - La Nación

Por último, Federico le dijo a César que no se refería al desafío contra Racing, sino a “la coyuntura general del arco de Boca”. Además, le pidió: “No me subestimes, no estoy hablando puntualmente de un partido”. Para despejar toda duda, Augusto señaló que Romero sería elegido para atajar en Boca en el presente semestre, y ante la consulta del conductor designado, Chavo Fucks, aseguró que Rossi podría ser “colgado” después de este partido.

