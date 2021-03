El futuro de Messi: los planes y nombres de Laporta para retenerlo en Barcelona

Joan Laporta es el nuevo presidente de Barcelona y su máximo anhelo en el corto plazo es retener a su gran estrella, el mejor futbolista de la historia del club: Lionel Messi. La continuidad del argentino sería más factible bajo el mando de quien ya fue presidente entre 2003-2010, período en el que el argentino debutó en la primera división y obtuvo 12 (incluidas dos Champions League) de los 34 títulos que conquistó con la camiseta azulgrana. No obstante, Laporta precisará de una gran ingeniería para retenerlo. De hojas de rutas, de planes. Y por supuesto, nuevas incorporaciones que le permitan al equipo estar nuevamente a la altura de las grandes potencias europeas.

En Cataluña se analizan diversas alternativas y la presencia de Messi el día de las elecciones fue tomado como un gesto de cercanía, luego de la crisis que desató en agosto pasado, cuando el rosarino quiso dejar el club y se quebró su relación con Josep María Bartomeu, entonces presidente. La nueva dirigencia entiende, además, que el coqueteo de Messi con PSG (allí juega su amigo Ángel Di María) y la sensación de optimismo que tienen en París los obliga a pensar en distintas opciones para tentar al argentino. No será una empresa fácil.

En Barcelona aseguran que el nuevo presidente, Joan Laporta, tiene en su mente varios planes para tratar de retener a su estrella, Lionel Messi FRANCK FIFE,Agencia AFP - AFP

Según consigna el diario Mundo Deportivo, Barcelona haría un gran esfuerzo económico pese a la delicada situación institucional y económico-financiera del club. Y es allí donde aparecen los nombres de Sergio Agüero (posiblemente el mejor amigo de Messi dentro del mundo del fútbol), David Alaba (el defensor de Bayern Múnich quedará libre a mitad de año) y finalmente lo que podría ser el fichaje estrella, uno de los nombres más buscados en Europa: Erling Braut Haaland, el artillero de Borussia Dortmund de 20 años.

El entrenador Ronald Koeman busca reforzar la delantera, tras la partida de Luis Suárez a Atlético de Madrid. Desde el principio su gran apuesta fue Memphis Depay (26 años, Olympique de Lyon), aunque su incorporación quedó en la nada. Al DT neerlandés también le gusta mucho Romelu Lukaku, goleador de Inter, de Italia, aunque su contratación resulta imposible.

Asimismo, en Barcelona confían en la relación amigable que Messi tiene con los jóvenes valores del club: Pedri, Ansu Fati y Frenkie de Jong, por ejemplo. “Además de la buena sintonía y respeto mutuo entre el argentino y Koeman”, explican.

Joan Laporta se impuso en las últimas elecciones presidenciales en Barcelona @JoanLaportaFCB

Más adelante en el tiempo, la idea de Laporta es generar un vínculo de por vida con Messi. En principio, un contrato que lo sostenga con el primer equipo al menos hasta el Mundial de Qatar 2022, cuando el jugador tendrá 35 años. Luego, una vez que el argentino decida dar por finalizada su carrera como futbolista, quiere ofrecerle el cargo de embajador de Barcelona en el mundo.

Messi no hace declaraciones públicas desde fines de diciembre, cuando en una entrevista con La Sexta hizo una cruda descripción del club: “El Barça está mal, muy mal, y será difícil volver a ser lo que fue”. También había dicho que hasta el final de la temporada no iba a tomar ninguna decisión sobre su futuro.

PSG, donde juega Ángel Di María, es una de las principales opciones en el futuro del argentino Lionel Messi FRANCK FIFE,Agencia AFP - AFP

Messi, cualquiera sea el ocupante del sillón presidencial, siempre reclamó un proyecto deportivo ambicioso y bien sustentado para pelear por los títulos, especialmente la Champions League, que ganó por última vez en 2015 con el tridente que formó con Luis Suárez y Neymar.

Del otro lado, en Francia, se frotan las manos frente a esta situación. No se habla del caso, más allá de las preguntas que les han realizado los medios de prensa a Di María y Mauricio Pochettino, el DT de PSG. En París sienten que cuentan con el dinero y el proyecto deportivo para convencer a Messi de una buena vez. Se calcula que la ofensiva del club que preside Nasser Al-Khelaïfi no tardará en aparecer y será el astro rosarino quien tendrá la pelota en sus pies, una vez más. Será su decisión, si acepta la oferta de Paris Saint-Germain o los planes de Laporta, a quien conoce desde que era un juvenil.

LA NACION