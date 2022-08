El abogado de Ezequiel Cirigliano aseguró que el futbolista tiene depresión desde que se fue de River

Ezequiel Cirigliano fue detenido el lunes luego de ser sorprendido en el jardín de una casa en Caseros armado en lo que parecía un intento de robo. Hoy, en Tribunales, el abogado y un primo del futbolista aseguraron que no cometió ningún delito en el domicilio donde fue arrestado y que sufre depresión desde que salió de River Plate. Además, insistieron en que con el arma requisada podría haberse hecho daño a él mismo.

Esta mañana, el abogado de Cirigliano, Guillermo Vega, y un primo del jugador de nombre Claudio dialogaron con la prensa sobre el caso y adelantaron que el exfutbolista del club millonario se presentará a declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga el supuesto intento de robo y tenencia ilegal de armas, pese a que el letrado aseguró que “no hay ningún hecho delictivo”.

“Aún no sabemos si hubo un disparo porque no pude ver el expediente, tampoco sabemos si hubo un disparo ocasional o no. Nuestro temor era si había algún peligro para él”, agregó Vega.

Explicó la situación del futbolista y su cuadro depresivo: “Actualmente, no estaba en tratamiento, pero si había tenido uno. Él había sido medicado porque estaba sufriendo una gran depresión, esto es lo que nos dice toda la familia que por suerte está acá, conteniéndolo”.

“Cirigliano era un pibe puramente de River y esa caída para él fue muy grande. Nosotros lo que vamos a intentar hacer como defensa, que esto pueda ser visualizado por el Juzgado y que el mismo pueda tomar las medidas que para nosotros debería tomar, que no va a ser una detención, porque eso no haría más que agravar su condición”, esgrimió.

Asimismo dejó en claro que en la casa donde fue arrestado “no faltó nada” y que no hubo “ninguna violación del domicilio”. Además, adelantó la defensa que presentarán en el juzgado: “Este hecho ocurrió a una cuadra de la casa de su hermana y a tres de la suya, lo conoce todo el mundo. Él no va a ir a robar a un lugar donde lo conocen”.

Qué dijo el familiar

“El problema de él nace de un desarraigo del club que lo formó, que lo levantó y lo puso como capitán, como estrella, como figura a futuro y, de repente, las respuestas, los malos tratos, la no contención, hizo que él cayera en un pozo depresivo”, dijo Claudio, el primo de Cirigliano.

“No es fácil para un chico de 20 o 21 años estar en una situación donde todos te alaban, sos un ídolo y, de repente, sos la peor persona del planeta”, agregó. A su vez, aseguró que en la casa de sus tíos “jamás” vio un arma ni ningún acto de violencia en la familia

Cuando fue consultado sobre si Cirigliano podría atentar contra sí mismo, el primo respondió: “Es lo que tenemos miedo porque hace tiempo que viene teniendo estos altibajos, tratamos de contenerlo, de acompañarlo pero nos fuimos dando cuenta que tuvo cosas de gente que no está en sus cabales, como salir a trotar y correr durante ocho horas seguidas”.