El exjugador de River Ezequiel Cirigliano fue arrestado armado al intentar robar una casa en Caseros

El exjugador de River Ezequiel Cirigliano fue arrestado por la policía hoy cuando intentó robar a mano armada una casa de la localidad bonaerense de Caseros. Los vecinos escucharon disparos en el patio de una de las viviendas y llamaron al 911. Los efectivos llegaron y encontraron al exmediocampista del “Millonario” en pleno robo.

La detención de Ezequiel Cirigliano

Durante la madrugada del día de hoy se cruzaron dos llamados a la policía de la Provincia en los que se alertaba de un hombre sospechoso que había efectuado disparos en el jardín de un domicilio del barrio de San Martín, ubicado en calle Olavarría y Avelino Díaz.

Ezequiel Cirigliano quedó detenido en la comisaría primera de Caseros por intento de robo

Uno de los testigos aseguró que vio a un encapuchado caminando por el patio de su casa, y que escuchó un sonido similar a un disparo. El segundo comentó lo mismo, pero que lo había visto en la calle.

Allí fue detenido Cirigliano, en lo que se cree que era un intento de robo. Los efectivos de la bonaerense lo detuvieron y le confiscaron un arma de fuego Browning de 9mm, la cual tenía once balas en su cargador y una en la recámara.

La causa quedó caratulada como “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”, y de la investigación se encargará la Unidad Fiscal 07 de San Martín.

El arma 9mm que tenía Cirigliano y que fue incautada por la Policía

El exvolante surgido en River de 30 años, que nació en Caseros, jugaba actualmente para el Cynthialbalonga Calcio de la Serie D de Italia después de su paso por el club de Núñez entre 2010 y 2014. Además disputó varias temporadas en el Hellas Verona de Italia, y FC Dallas de la MLS en Estados Unidos. A su vez, tuvo un breve paso por Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz en la Argentina.

Cirigliano apareció en River como uno de los mediocampistas centrales con mayor proyección, pero siempre estuvo rodeado por los problemas personales. “Lo afectaban mucho y no podía concentrarse plenamente en su carrera. En aquel entonces tenía unas condiciones bárbaras, pero siempre estaba muy preocupado por su familia. Creo que eso le jugó en contra”, le dice a LA NACION alguien que conoce al futbolista de su paso por el club de Núñez y los seleccionados juveniles.

De hecho, en River, muchos lo comparaban con Javier Mascherano por el don para el quite y la distribución del juego. Ambos ocupan las mismas posiciones y surgieron de las divisiones inferiores del millonario. Cirgiliano debutó en la primera de River el 11 de abril de 2010, con 18 años. Además integró los seleccionados Sub 17 y Sub 20.

Desde el club de Núñez se interesaron por la situación de Cirigliano y varias veces habló con él y su entorno el expresidente de la entidad, Rodolfo D’Onofrio. El futbolista también fue dirigido por Marcelo Gallardo, aunque nunca pudo ganarse la continuidad.

Antecedentes

El futbolista tenía antecedentes de malas conductas y problemas con la Justicia. En el año 2015, quedó detenido, también en Caseros, en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria por conducir en estado de ebriedad y sin licencia una camioneta Cherry.

En la Comisaría primera de esa localidad se le abrió un expediente por “resistencia a la autoridad”, ya que se negó a entregar la documentación del vehículo. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1.35 gramos de alcohol en sangre.

Además, trascendió que su padre estuvo preso en Italia mientras jugaba para el club de la ciudad de Verona.