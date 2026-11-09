El gesto de Tenerife con la hija del futbolista fallecido Jesús de Miguel: “Vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad”

Rayco García, accionista del club Tenerife, brindó una conferencia de prensa tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en un encuentro ante el Andorra FC.

La palabra de Rayco García, accionista del Tenerife, acerca de la hija de Jesús de Miguel

Consternados por el inesperado fallecimiento del delantero, quien sufrió un brutal choque por parte del arquero Jesús Owono, el club anunció que se hará cargo del bienestar de Carla, la hija de solo un año de Jesús, hasta que cumpla los 18.

“Dentro de malo también les digo que estén tranquilos. Carla jamás va a estar sola. Nos vamos a ocupar de que cuando sea mayor sepa quién fue su padre y se sienta orgullosa que jugó en este estadio defendiendo los colores del Tenerife”, sostuvo García, con la voz quebrada.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

Y, agregó: “Entre todos vamos a apadrinar a esa niña hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar hacia la isla con una sonrisa”, expresó García sobre Carla, quien actualmente tiene un año y cuatro meses.

Por otro lado, se conoció que el director ejecutivo del Tenerife, Antonio Manuel Porro Granados, estará a cargo de implementar dicho compromiso económico, como así también otras alternativas para poder ayudar a la familia y así reducir el impacto de la tragedia.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

Según la autopsia, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), De Miguel falleció por un traumatismo torácico de carácter accidental.

La desafortunada jugada

En el último minuto del encuentro entre Tenerife y Andorra FC, el delantero Jesús de Miguel recibió la pelota en mitad de cancha y encaraba hacia el arco rival. En ese preciso instante, de manera intempestiva y brutal, se topó contra el arquero Jesús Owono que golpeó de manera brusca a su colega ocasionándole una grave lesión.

El video de la jugada es elocuente: De Miguel queda tendido en el piso, sin reaccionar, mientras el arquero, expulsado, se retiró del campo de juego.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

De inmediato, ante el aviso de sus compañeros, Owono volvió a la escena sin poder creer como el delantero no reaccionaba y fue hospitalizado de inmediato.

Con el encuentro suspendido y los jugadores consternados, el futbolista de 30 años fue reanimado en el momento. Sin embargo, con el correr de las horas, su estado empeoró a causa del brutal choque que le costó la vida.