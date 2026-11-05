Qué reveló el informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel tras el choque que derivó en su muerte

A dos días de su muerte, se conoció el informe preliminar de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel, quien perdió la vida tras sufrir un paro cardíaco luego de chocar fuertemente con el arquero Jesús Owono durante el partido que disputaban Tenerife y el FC Andorra por la Segunda División de España.

La autopsia estuvo a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Santa Cruz de Tenerife y, según el informe del equipo médico que consignó el diario local El Día, De Miguel falleció por “un traumatismo torácico de carácter accidental”.

Si bien el traumatismo se configuró como una “causa compatible con la muerte”, aún falta saber los resultados del resto de los análisis y pruebas toxicológicas.

El jugador de 30 años falleció el pasado martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

El jugador de 30 años falleció el pasado martes en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre su equipo con el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

La desafortunada jugada ocurrió al fin del encuentro. De Miguel se aprestó a llegar a una pelota en la mitad de la cancha luego de un despeje en campo propio.

Cruzó el mediocampo con su rostro mirando hacia atrás, en persecución del balón, y sin saber que de frente llegaba Owono. El arquero, con una fuerza desmedida saltó y le pegó un fuerte rodillazo al pecho al delantero.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

En las imágenes de la transmisión del partido, se observa cómo el futbolista de Tenerife se toma su rostro del dolor para luego desvanecerse a los segundos. Los médicos lo atendieron de inmediato y después fue trasladado a un hospital, pero lamentablemente perdió la vida.

Tras el fallecimiento, la Policía Nacional abrió una investigación formal sobre el episodio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias explica que toda muerte sin causa natural recibe la denominación de muerte judicial.

Este procedimiento legal obliga a las autoridades a iniciar una pesquisa de oficio, sin importar si el desenlace surge de un accidente doméstico, una fatalidad en la vía pública o, como en este caso, un hecho ocurrido dentro de una cancha de fútbol. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra a cargo de las tareas investigativas necesarias para reconstruir la dinámica exacta del choque y determinar si existen elementos que permitan configurar un delito penal.

El mensaje de Owono

Jesús Owono, el arquero de 26 años originario de Guinea Ecuatorial que provocó el fuerte choque que derivó el fallecimiento de De Miguel, se expresó a través de las redes sociales de su club para lamentar lo sucedido.

Jesús Owono, el arquero de 26 años originario de Guinea Ecuatorial que provocó el fuerte choque que derivó el fallecimiento de De Miguel NurPhoto - NurPhoto

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, indicó en el comunicado.

Luego siguió: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó Owono.

“Un vacío imposible de llenar”, la palabra de la familia

Por su parte, la familia de De Miguel se expresó por primera vez en las últimas hora mediante un comunicado difundido por el representante del futbolista, Manuel Hernández.

“En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de corazón todas las palabras, todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando”, manifestaron los allegados del jugador.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel Instagram

A su vez, señalaron que sentir el cariño que le hicieron llegar a De Miguel y “comprobar la huella que ha dejado en tantas personas” es algo que siempre llevarán consigo.

“Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere”, indicaron.

Y agregaron: “Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él”.

Emotiva despedida

Durante este jueves de desarrolló en España el funeral de De Miguel, con presencia de familiares, amigos y compañeros. La despedida tuvo lugar en el pueblo de Navahermosa, un lugar de apenas unos 3.500 habitantes, donde había nacido el futbolista.

La carroza fúnebre estuvo cubierta de arreglos florales y fue escoltada por decenas de personas que caminaron por detrás mientras sostenían velas. Después de la misa, los portadores del féretro lo llevaron a al cementerio local.

El traslado del féretro de Jesús de Miguel a Navahermosa, en la privincia de Toledo, seguido por cientos de personas CESAR MANSO - AFP

Entre los presentes, estuvo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el técnico de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, reciente campeón de la Copa del Mundo.

“Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido, enviando un abrazo muy fuerte a todos sus allegados”, manifestó el entrenador ante la prensa.