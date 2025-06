El gesto de un periodista con su profesor del secundario que emocionó en vivo al plantel de Platense

Máximo Palma, periodista de ESPN, protagonizó un momento único e irrepetible al contar cómo fue el momento en el que se hizo de Platense y la relación que forjó con “Toto" Calogero, su profesor de historia en el colegio secundario.

El momento, que sucedió en el programa Sportscenter, ante la atenta mirada de los jugadores de Platense que asistieron al estudio de televisión, se viralizó de inmediato en las redes sociales por el contenido emotivo de la historia que incluyó una negativa del padre de Palma -hincha de River- en querer acompañarlo a ver los partidos de Platense.

El relato emocionante de Máximo Palma y su profesor de historia tras la consagración de Platense

“Mi viejo era de River, me llevó toda la vida a ver a River. Le dije a mi viejo, quiero hacerme de Platense. ‘Vos estás en pedo’, me dijo. Yo quiero ser hincha de Platense. No me olvido más. ¿Puedo ir a la cancha? No te voy a llevar a la cancha, me decía”, introdujo sobre una historia que lo llevó a seguir al Calamar en las distintas categorías del fútbol argentino. A esta circunstancia se le sumó Calogero, quien fue presentado entre lágrimas por el conductor televisivo.

Ante el aplauso de los jugadores del Calamar, el profesor se paró al lado de Maxi Palma y explayó lo que le genera ser hincha del club que se coronó campeón del fútbol argentino.

“Lo veo y la verdad que es la representación de todos los viejos de Platense. Muchos no los vieron a ustedes dar la vuelta olímpica”, subrayó Palma, antes de cederle la palabra al hombre que emocionó a todos con su relato.

El testimonio de Toto Calogero y la emoción de Ignacio Vázquez, capitán de Platense

Cabizbajo, procesando cada palabra, Calogero lanzó: “Toda una vida esperando este momento. Pensé que no se iba a dar. En ese pitazo final, toqué la gloria realmente”. En esa misma línea, se refirió a Favio Orsi, uno de los integrantes de la dupla técnica, quien sufrió la pérdida de un ser querido: “Quiero compartir con Favio Orsi algo que nos ha sucedido: él perdió a su papá; yo he perdido a la compañera de toda mi vida. Y en ese momento desde el cielo me iluminó y me abrazó“.

El plantel de Platense visitó los estudios de ESPN para escuchar la historia de Toto Calogero, el profesor de Máximo Palma que emocionó a todos con su historia

Ante las lágrimas de Sergio Gómez, uno de los entrenadores, Guido Mainero e Ignacio Vázquez, el hombre continuó: “Yo soy de Platense desde los 5 años. La vida tiene luces y sombras: en mi vida, había semanas de luces cuando ganaba Platense; y semanas de sombras cuando perdía”.

“Tuve que enfrentar en la primaria, secundaria, en el ámbito donde me manejara, el que te cruzaba y te decía: ¿De qué cuadro sos? De Platense, contestaba. Y me retrucaban: ¿Cuándo salió campeón? ¿Juega la Copa Libertadores? Y ahora le podemos responder gracias a estos muchachos", lanzó, con orgullo.

Para coronar su exposición ante las cámaras y el público que está del otro lado, Calogero explicó: “Yo vi muchos equipos de Platense, pero ninguno como el de ustedes por la garra, entrega. Dejaron la vida en cada pelota. Leí muchos comentarios en internet donde querían que gane Platense. Ustedes dejaron todo, son un ejemplo de sacrificio, humildad y de vida”.

El posteo emotivo de Máximo Palma en Instagram

Tras la gran repercusión de la historia, el periodista acudió a sus redes para agradecer tanto a los jugadores de Platense, a su profesor y al canal por poder exponer sus sentimientos al aire.

El posteo de Máximo Palma

“Cinco minutos, valen más que mil palabras. ¡Gracias Platense querido por haberse dado semejante alegría!“, comenzó el comunicador. Tras ello, realizó un análisis más exhaustivo de lo que se vive enfrente de una cámara de televisión.

“Para muchos la tele es carnívora, violenta, no entiende de sentimientos y lo único que importa es medir rating. A lo largo de toda mi carrera y como mi madre me enseñó, siempre intenté aportar valor y transmitir valores y lo que ocurrió ayer en el programa calamar de verdad me emocionó“, destacó.

Máximo Palma y sus familiares festejan el título de Platense

Y cerró: “Tener un plantel campeón del fútbol argentino, del cual soy hincha en nuestra casa, con la copa. Poder homenajear a un “maestro” de mi vida, con lo que valen humanamente los maestros, aunque no les paguen como tal. ¡Para mí fue todo! No me avergüenzo de haberme emocionado, todo lo contrario. Porque soy así, ¡y no lo pienso cambiar!“.