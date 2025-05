La insólita anécdota del Pollo Vignolo de cuando le tocó relatar a Platense: “Me tuvieron que internar”

Sebastián ‘Pollo’ Vignolo recibió en el estudio de F90 (ESPN) al delantero de Platense Ronaldo Martínez, que ayer fue figura en el triunfo contra River, y le contó una insólita anécdota que le pasó cuando fue a relatar a la cancha del Calamar, en Vicente López, en la fecha de la fase regular que disputaron los mismos equipos en el torneo Apertura.

“Te cuento lo que me pasó”, le dijo el relator al jugador y comenzó su anécdota ante la atenta mirada de sus compañeros de programa. “Iba por la avenida General Paz y le digo a un amigo que siento un dolor que no sentí nunca”, empezó su historia Vignolo, pero se frenó repentinamente. “¿Sos de impresionarte?”, le preguntó a Martínez, que sonrío y negó con la cabeza

“¡Pero de qué te vas a impresionar”, los interrumpió el exfutbolista campeón del mundo, Oscar Ruggeri, desde su asiento, al costado izquierdo del conductor. “Tenía como un fuego acá, estaba blanco”, dijo el Pollo y se señaló la parte baja de la espalda. “Llegue a la cancha de Platense y le dije al productor que llamen a otro relator por las dudas porque me sentía raro”, contó.

Vignolo le contó su anécdota al delantero Ronaldo Martínez

“La Primera estaba entrando en calor. Le digo tráeme al médico de Platense que algo tengo, un dolor en la zona lumbar”, especificó el relator y volvió a cortar su anécdota. “¿No te impresionás no?”, le consultó nuevamente al futbolista entrevistado, lo que alimentó el clima y la intriga ante su anécdota.

“Llega el médico y me pregunta qué me pasa. No sé, me duele acá. Dame lo que sea que tengo que relatar”, comentó Vignolo y dijo que el especialista le aplicó un corticoide inyectable en las nalgas. “La gente miraba a la cabina, y estaban los médicos y yo con un cachete afuera”, recordó jocosamente.

“Me dice dos cosas: ‘si es muscular, se te va a pasar, si no se te pasa andá a una guardia porque puede ser una piedra’”, explicó. “No se me pasó. Malísimo el partido. Terminó y me tuve que internar, estoy vivo de milagro”, aseguró el conductor.

“Tenía una piedra en los riñones, no sabés lo que fue. Relaté el partido, vine al programa, me la banqué como un señorito, no pedí cambio. Los médicos de Platense me salvaron la vida. ¿Si no que hubiese pasado?”, se preguntó Vignolo. “Nada, hubiera relatado cualquiera”, le respondió Ruggeri y despertó la risa de los periodistas de ESPN.