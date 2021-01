El grupo de Whatsapp del que dejaron afuera a Pep Guardiola

Pep Guardiola y la historia del grupo de Whatsapp del que lo dejaron afuera Crédito: Captura

6 de enero de 2021 • 16:28

Pep Guardiola dice ser catalán y no español, a pesar de haber jugado para el seleccionado de España. De hecho, el actual entrenador del Manchester City fue campeón olímpico en Barcelona '92 con "La Roja" y su postura política le costó que jugadores como Alfonso y Santiago Cañizares lo miraran de reojo.

Por estas horas, a raíz de un documental llamado "Tócala de nuevo, Pep" (emitido por Movistar +), el periodista español Alexis Martín Tamayo, también conocido como Mister Chip, hizo un vivo en Twitter con el ex delantero del Betis y el ex arquero de Real Madrid y Valencia.

Allí, ambos fueron muy críticas sobre las ideas políticas de Guardiola a favor del separatismo catalán y se refirieron a su ausencia en un grupo de Whatsapp que el plantel campeón olímpico tiene bajo el nombre de "chicos de oro".

Cañizares dijo al respecto: "Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y entiendo que no está para chorradas", término español para charlas insustanciales.

En el documental, cuenta el diario Marca, Guardiola dice: "Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años".

Luego, agrega: "Aunque el gran Alfonso y Cañizares, compañeros en aquella época, ahora sean muy críticos porque yo jugase en la selección [...] lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo".

Además, su ausencia en el grupo de WhatsApp, el catalán da su versión y contradice al ex arquero. "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp, pero como yo no he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora".