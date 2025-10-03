Se estrenó hace 20 años, es un clásico de Steven Spielberg y ya está en Netflix

Netflix sigue consolidándose como una de las plataformas preferidas para disfrutar del entretenimiento sin salir de casa, ya que ofrece un catálogo diverso que abarca desde películas hasta documentales y series que cautivan a diferentes tipos de audiencias. Esta vez, la novedad llegó con un clásico del cine: Munich, la película de Steven Spielberg inspirada en los hechos reales que tuvieron lugar tras el atentado terrorista durante los Juegos Olímpicos de 1972.

Estrenada en 2005, Munich es un drama histórico dirigido por Steven Spielberg y basado en el libro Vengeance de George Jonas. La película narra la Operación Cólera de Dios, en la que el agente del Mossad Avner Kaufman lidera un comando secreto encargado de rastrear y eliminar a los responsables del atentado terrorista en los Juegos Olímpicos de 1972. Se trata de un film que combina acción con un profundo análisis de los dilemas morales que enfrentan los protagonistas al equilibrar la justicia, la venganza y las consecuencias personales de sus decisiones.

Sinopsis de Munich

Munich se estrenó en 2005 y rápidamente se convirtió en un clásico del cine histórico (Foto: Netflix)

Munich narra la historia de un equipo secreto del Mossad que recibe la misión de eliminar a los responsables del ataque terrorista ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972 en Alemania. Lo que inicialmente se presenta como una operación de justicia se convierte en un recorrido complejo y peligroso, donde la tensión, el miedo y las contradicciones internas marcan cada paso de los protagonistas.

A lo largo de la película, se explora la lucha entre el deber patriótico y el peso de la conciencia, ya que muestra cómo la violencia tiene un costo emocional profundo. El film revela las consecuencias personales y éticas que enfrentan quienes se ven involucrados en acciones extremas, y deja al espectador frente a un drama cargado de suspenso y reflexión.

Un elenco estelar y detalles del mundo Spielberg

La película combina suspenso, acción y drama bajo la dirección del reconocido cineasta

La película sigue la historia del agente del Mossad Avner, interpretado por Eric Bana. Asimismo, lo acompañan Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush, cuyas actuaciones aportan intensidad y credibilidad a la historia. La química entre los protagonistas refuerza la carga dramática del film, que se sostiene en un guion sólido y en la dirección precisa de Steven Spielberg.

Con una duración cercana a las tres horas, la película combina acción, suspenso y drama, mientras plantea interrogantes sobre el precio de la justicia y el impacto de la venganza. Spielberg mantiene al espectador atrapado con un relato intenso que explora los dilemas éticos y emocionales de los protagonistas, donde cada decisión refleja el peso de sus actos y la complejidad de su misión.

Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz y Geoffrey Rush dan vida a los protagonistas

La ambientación histórica, la fotografía cuidada y la música de John Williams elevan la experiencia cinematográfica. Cada escena está diseñada para sumergir al espectador en la tensión y en los dilemas humanos detrás de los acontecimientos, consolidando a Munich como una de las películas de espionaje más memorables del catálogo de Spielberg y del cine contemporáneo.

Sin dudas, se trata de una opción imperdible para quienes buscan un drama histórico intenso, lleno de acción, suspenso y reflexión, ideal para disfrutar este fin de semana desde casa.