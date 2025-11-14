Recambio en los Pumas 7s: nuevas caras para una temporada exigente, que comenzará en Dubái

Es tiempo de transformar, no de reconstruir. Momento de un ajuste para renovarse y continuar por la senda del éxito. Luego de culminar este año por segunda vez consecutiva como la mejor selección de la etapa regular del Circuito Mundial de Seven, los Pumas 7s iniciarán en Dubái, el 29 de noviembre, su camino en la nueva temporada. El viernes 21 viajarán a la exótica ciudad de Emiratos Árabes Unidos con varias caras nuevas, obligadas por las despedidas de jugadores importantes en el último ciclo.

“Tratamos de darles minutos a los nuevos chicos, pensando en los próximos años, en los que vamos a necesitar un buen puesto en el ranking para clasificarnos para los Juegos Olímpicos. Va a ser un año de prueba, pero queremos mantenernos competitivos”, estableció el entrenador Santiago Gómez Cora, en las vísperas de una de sus temporadas más desafiantes. Será la primera en que habrá tantos cambios desde que Argentina se erigió en una potencia, consiguió una base sólida y competitiva para los Juegos Olímpicos de París y la mantuvo en el circuito posterior. Ahora se quedó sin varios pesos pesados: la baja más resonante es la de Matías Osadczuk, una de las figuras del tour, que pasó al rugby de 15 y fue contratado por Colomiers, club de la segunda categoría de Francia.

Matías Osadczuk se arroja al try en un partido contra Gran Bretaña; la suya es la principal baja de la selección argentina en la nueva temporada. Ramiro Larguia / Gaspafotos / Pr

Otros tres jugadores relevantes decidieron cambiar de rumbo. Tobías Wade y Agustín Fraga regresaron a Alumni y CUBA, respectivamente; participaron en la última gira de Argentina XV e integrarían el plantel de Pampas en el Súper Rugby Américas de 2026. Alejo Lavayén, semifinalista del Top 12 por CASI, sería una alternativa para Tarucas, la franquicia de Tucumán en el certamen americano. Además, Germán Schulz, un histórico, cerró su etapa profesional y volvió a Tala, club en el que se consagró campeón en Córdoba el último fin de semana. Por su parte, Tomás Elizalde dejó la selección por motivos personales y retornó a Tigres, de Salta.

En ese contexto, Gómez Cora procurará que los nuevos se acoplen a un plantel corto pero que conserva figuras y jerarquía. Cinco de los 14 que viajarán a Dubái y Ciudad del Cabo pueden tener su estreno. Tres de ellos vienen de ser de los más destacados en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción: Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling) y Valentín Maldonado (Universitario, de Córdoba).

El nuevo grupo de los Pumas 7s se prepara desde agosto para el comienzo del circuito, pero ya con la mira en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Prensa UAR

El entrenador optó por jugadores que tienen rodaje en la especialidad en juveniles para introducirlos al primer nivel. Estará Martiniano Arrieta (Universitario, de Tucumán), que viene del proceso de menores de 20 y participó en el Rugby Championship de la categoría. Una de las principales sorpresas en la pretemporada, que empezó en agosto, fue Eliseo Morales (Universitario, de Salta), que hasta este año estuvo en el radar de los Pumas pero perdió terreno e intentará relanzar su carrera en el juego reducido.

“Renovamos bastante el plantel. En algunos casos, por decisión propia de los jugadores, y en otros, por la nuestra, que tiene el foco puesto en [los Juegos Olímpicos] Los Ángeles 2028. Perdimos buenas variantes entre los forwards y jugadores de obtención, ya que quien domina el juego aéreo, domina el partido. Por eso hicimos foco en eso, y hemos encontrado jugadores interesantes”, expuso el head coach.

Santiago Mare, uno de los experimentados que sí se mantienen en el plantel argentino, en el que habrá cinco debutantes sobre 14 jugadores en Emiratos y Sudáfrica. Prensa UAR

Los Pumas 7s mantienen a Luciano González y Marcos Moneta como figuras estelares. “Hay muchos chicos nuevos que tienen ganas de aprender. Son muy humildes y están constantemente preguntando en qué cosas pueden mejorar. Estoy feliz por ellos y tienen que disfrutarlo. Nosotros vamos a acompañarlos”, destacó el Rayo, que con 25 años es uno de los referentes. “¡Ya me siento medio viejo! Pero estoy feliz de estar acá. Es mi lugar en el mundo. Estoy feliz de representar al país en este grupo”.

Los de la vieja guardia tratarán de transmitir la identidad de los Pumas 7s para seguir en los primeros planos. Santiago Álvarez Fourcade, Santiago Mare, Lautaro Bazán Vélez y Luciano González quedaron como los más experimentados. Otros intentarán dar un paso al frente: Joaquín Pellandini y Matteo Graziano tienen todo como para dar el salto y convertirse en figuras mundiales.

El 29 de noviembre se iniciará el circuito en Dubái, en una temporada que estrenará formato: habrá seis etapas en la parte regular del tour, con ocho selecciones. Luego existirán tres finales denominadas “SVNS World Championship”, con 12 equipos en total, de los cuales cuatro provendrán de la segunda categoría. Será una temporada más larga y demandante, que exigirá a los nuevos estar a la altura de la elite.

El plantel de los Pumas 7s

Álvarez Fourcade, Santiago

Arrieta, Martiniano *

Batac, Juan Patricio *

Bazán Vélez, Lautaro

Dubuc, Sebastián *

González, Luciano

Graziano, Matteo

Maldonado, Valentín *

Mare, Santiago

Moneta, Marcos

Morales, Eliseo *

Pellandini, Joaquín

Vera Feld, Santiago

Zangara, Santino

* debutante