escuchar

En medio del especial hermetismo con el que se maneja la salud de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, su hijo Tomás, quien se expresó al respecto de algunos rumores que circularon en los medios de comunicación, compartió una tierna postal junto al exfutbolista.

La salud de delantero de San Lorenzo, París Saint-Germain y la Selección Argentina preocupó a todos a finales de diciembre del año pasado, cuando, en un confuso episodio ocurrido en una fiesta, sufrió una fractura de clavícula. Pero además, a los pocos días de haber regresado a su país, fue hospitalizado nuevamente con la diferencia de que ahora fue en una clínica de salud mental.

La postal que compartió Tomás junto a su padre, Ezequiel Lavezzi Instagram: @tomilavezzi_

Desde su entorno no quisieron dar más precisiones de cuál es su padecimiento; sin embargo, Tomás compartió una historia para llevar tranquilidad a sus seguidores en la que aseguró que su padre estaba bien, y desmintió que se trató de una sobredosis. “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, indicó.

Este miércoles por la tarde, el joven, que se desarrolla en las inferiores de Unión de Santa Fe, volvió a compartir una historia para llevar más tranquilidad.

En la imagen se puede ver a padre e hijo con look veraniego y pasando un buen rato juntos. Ambos lucen sus trajes de baño, lentes de sol y pilusos, así como dejan al descubierto sus tatuajes en el cuerpo. Tomás Lavezzi posa sentado, mientras su padre lo abraza y sonríe para la foto. A un costado de lo que parece ser un muelle, el joven escribió un emoji de corazón negro.

En las últimas semanas, su hijo se convirtió en el principal vehículo entre la familia y los seguidores del exfutbolista. En Instagram compartió hace una semana una fotografía junto a sus padres del festejo de Año Nuevo. “Qué felicidad compartir con ustedes. Lo más grande que tengo. Son alucinantes”, escribió en el pie de la postal. Según sus últimas actualizaciones, el exfutbolista está bajo el resguardo de sus familiares más cercanos.

Revelan el motivo que habría tenido preocupado al Pocho Lavezzi en el último tiempo

Si bien surgieron varios rumores de que el exdeportista estaría atravesando una situación en cuanto a su salud mental, no se supo bien qué lo originó.

En este sentido, el periodista Juan Etchegoyen reveló el motivo que generó el mal momento que atraviesa. “Este fin de semana Lavezzi volvió a ser internado. Está transitando una situación que a mí me definen como ‘difícil’”, indicó en Mitre Live y luego añadió: “Tiene que ver con una cifra alta de dinero que él nunca cobró hasta ahora. Y lo que pasa es que esa estafa que habría sufrido Lavezzi en los últimos tiempos, la sufrió de un amigo”.

El periodista aseguró que esta situación le dolió mucho y que aún no puede superarlo. “El tema de fondo puede llegar a ser la adicción, que de eso se encargará la clínica de dar detalles, pero más allá de eso hay otros temas, uno es este, una traición económica y personal de parte de una persona que él quería mucho y que no lo pueden superar”, concluyó Etchegoyen.