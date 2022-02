“No estoy de acuerdo”: el ida y vuelta entre Mariano Closs y Miguel Simón por una polémica del partido de Boca

El arbitraje de Ariel Penel en el partido entre Boca Juniors y Rosario Central fue evaluado este lunes en el programa F12 (ESPN). Desde la infracción de Agustín Rossi a Lucas Gamba que derivó en un penal para los visitantes, hasta la piña del Pulpo González a Emmanuel Ojeda, por la cual quedó dañado su ojo derecho, pasando por un “manotazo” de Darío Benedetto al defensor David Martínez. Esta jugada, que no fue sancionada por el referí, fue advertida en particular por el conductor Mariano Closs, quien al observar que el juez se limitó a hablar con ambos futbolistas tras el cruce, lo criticó: “Este muchacho hablando todo el partido. Se la pasa advirtiendo, ‘en la terraza tomando sol’ más que dirigiendo el partido”. Por la noche, en Equipo F, los periodistas tuvieron la oportunidad de entrevistar al responsable en la materia, Federico Beligoy, con quien discutieron sobre la incidencia del VAR en este tipo de jugadas. En ese sentido, el relator Miguel Simón consideró que el golpe del “Pipa” al defensor Canalla no era pasible de un llamado a los asistentes, mientras que el otro relator estimó que sí, y salió a cruzarlo.

“El VAR no hubiese intervenido ahí. Tampoco exageremos. Pongamos las cosas en su lugar”, sentenció Simón al ver la jugada en la que Benedetto golpea a Martínez. Luego de que el debate virara hacia otros lares, Closs retomó la opinión del “Flaco” y lo contradijo: “Me quedé con algo de lo anterior que dijo Miguel. No estoy de acuerdo con la reflexión de mi amigo, porque dice: ‘Bueno, tampoco llamar’. La jugada de Benedetto es un llamado”.

Para responderle a Closs, Simón eligió trasladarle su consulta al propio Beligoy y que la contestara él. “¿Qué sanción merece la acción de Benedetto?”, le preguntó Miguel al exárbitro, quien contestó: “Hay que tener en claro que el VAR va a estar escuchando lo que dice el árbitro. Entonces, si el VAR no relata lo que está pasando, y aparece una situación como esta, el árbitro que está en cabina puede llamar al árbitro tranquilamente para que revise esa situación”. En ese momento, el relator le advirtió que dicha acción no había sido advertida por Penel. Acorralado, Federico replicó: “Hoy no tenemos esa desgrabación para saber qué fue lo que paso en ese momento, pero si en ese momento dice: ‘veo un manotazo de Benedetto’...”. Antes de que terminara la frase, Mariano le repreguntó: “Vos estás diciendo si lo ve. Si no lo ve el VAR, ¿no lo pueden llamar para decirles ‘mirá a Benedetto’?”, a lo que el exjuez retrucó: “Si el VAR dice: ‘Veo que se están forcejeando’, o ‘veo un manotazo que no tiene fuerza ni agresividad’, soporta la decisión”.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



FLOJO ARBITRAJE



Penel volvió a dirigir mal y acá te mostramos las polémicas de Boca vs. Rosario Central.



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSH0Gl pic.twitter.com/CAPvoADYp5 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 21, 2022

Convencido de su posición, Simón explicó con precisión por qué pensaba que el VAR no hubiera intervenido en esa jugada: “Para no confundir, la única manera de llamar en la acción de Benedetto es que el VAR consigne que lo que hizo Benedetto es para expulsar”. En ese sentido, le preguntó a Beligoy: “¿A vos te parece una acción de expulsión?”. De fondo, Closs dijo por lo bajo: “¿No es una acción de expulsión?”.

La palabra final la tuvo Beligoy: “Si el árbitro en el campo de juego no ve la jugada, y al VAR le parece que es una situación como para llamar a Penel; si considera que puede ser un juego brusco grave, o una conducta violenta, lo tiene que llamar”.