Gianni Infantino confirma la presencia de Irán en el Mundial 2026 y fortalece su camino a la reelección

VANCOUVER.– Gianni Infantino buscó cerrar un foco de incertidumbre y, al mismo tiempo, consolidar su liderazgo político dentro del fútbol mundial. En la apertura del 76° Congreso de la FIFA, el dirigente italo-suizo confirmó que Irán disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, tal como estaba previsto, y sumó un respaldo determinante de las confederaciones de África y Asia para su eventual reelección en 2027.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, expresó Infantino ante los delegados reunidos en Vancouver. La definición buscó despejar versiones que habían puesto en duda la presencia del seleccionado asiático en el torneo, debido a la crecientes tensiones y conflicto en Medio Oriente con EE.UU.

E lpresidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el acto en Vancouver DARRYL DYCK - The Canadian Press

La situación de Irán había quedado envuelta en interrogantes a partir del conflicto en Medio Oriente, iniciado el 28 de febrero tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. En ese contexto, las autoridades iraníes evaluaron trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una alternativa que el propio presidente de la FIFA descartó en reiteradas ocasiones.

En los últimos días, incluso, surgió una versión que planteaba la posibilidad de que Italia ocupara la plaza del conjunto asiático. La propuesta, atribuida a un enviado especial estadounidense, fue luego desestimada por el propio gobierno de ese país. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que los futbolistas iraníes serán bienvenidos, en línea con la postura que sostiene la FIFA.

El 76° Congreso de la FIFA se llevo a cabo en Vancouver durante este jueves 30 de abril DARRYL DYCK - The Canadian Press

Mientras resolvía ese frente, Infantino también avanzó en el terreno político interno. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciaron su apoyo al dirigente en caso de que decida presentarse a un nuevo mandato al frente del organismo en 2027. Entre ambas reúnen 101 votos sobre un total de 211, una base que resulta determinante en cualquier elección.

El respaldo se suma al que ya había manifestado la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), encabezada por Alejandro Domínguez, lo que refuerza las posibilidades del actual presidente. Desde la AFC, su titular, Salman bin Ebrahim Al Khalifa, afirmó: “La FIFA se encuentra en su mejor situación de la historia y ofrecemos nuestro continuo y total apoyo a Infantino como candidato a presidente de la FIFA para el periodo 2027-2031”.

Infantino llegó a la presidencia en 2016, tras el escándalo de corrupción que provocó la salida de Joseph Blatter. Fue reelegido en 2019 y 2023. Aunque los estatutos establecen un límite de tres mandatos, el primero no se contabiliza por haber sido parcial, lo que le permite aspirar a continuar en el cargo.

Gianni Infantino buscará ser reelecto por tercera vez como presidente de la FIFA en 2027 DARRYL DYCK - The Canadian Press

Su gestión no ha estado exenta de cuestionamientos. Las críticas incluyeron sus vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decisiones como la ampliación del Mundial a 48 selecciones o la creación de un nuevo formato para el Mundial de Clubes. También hubo objeciones desde organismos de derechos humanos por el otorgamiento del denominado “Premio de la Paz de la FIFA”.

A pesar de ese escenario, el dirigente exhibe cifras que fortalecen su posición. Durante su administración, la FIFA registró ingresos récord y proyecta que el Mundial 2026 genere alrededor de 13.000 millones de dólares. Además, incrementó de manera significativa los fondos distribuidos a las asociaciones miembro a través del Programa Forward, con una previsión de 2700 millones para el ciclo 2027-2030.

En Vancouver, Infantino combinó dos mensajes claros: por un lado, la ratificación de que el calendario deportivo no se alterará pese a tensiones geopolíticas; por otro, la construcción de una mayoría que lo acerque a un nuevo período al frente del organismo. En ambos casos, buscó transmitir una idea de continuidad en un contexto internacional atravesado por conflictos e intereses cruzados.

Agencia AFP