Champions League en vivo: el minuto a minuto de los partidos de hoy

Continúa la tercera fecha del certamen europeo, con varios partidos interesantes y argentinos protagonistas

El festejo de Enzo Fernández, tras convertir de penal en la goleada 4-1 de Chelsea ante Ajax, que tiene uno menosGLYN KIRK - AFP

Y otro gol del Chelsea

El delantero Tyrique George, que entró apenas hace unos minutos, marcó el 5-1 ante un Ajax con uno menos que no puede hacer pie en Londres.

Muchos cambios en Londres: salió Enzo

El italiano Maresca realiza tres cambios en el comienzo de la reanudación: sale Enzo Fernández, Marc Guiu y Tosin Adarabioyo, y entran Andrey Santos, Tyrique George y Trevoh Chalobah. El resultado abultado le permite guarda jugadores.

Comenzaron los segundos tiempos en Europa

Ya se juegan los complementos en los siete partidos del segundo turno de la Champions League. Chelsea, Liverpool, Olympique Marsella y Bayern Múnich buscarán sostener la ventaja, mientras que Real Madrid y Juventus intentarán romper la paridad en el Bernabéu. Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga siguen igualados sin goles en encuentros cerrados.

Entretiempo

Chelsea vence 4 a 1 a Ajax, que tiene uno menos, con un penal convertido por Enzo Fernández. En Alemania, Liverpool gana 3 a 1 ante Eintracht Frankfurt. En Madrid, Real y Juventus igualan 0 a 0 en un duelo parejo. Olympique Marsella, con Rulli y Balerdi como titulares, se impone 1 a 0 a Sporting Lisboa. Bayern Múnich domina y golea 3 a 0 a Brujas. Por último, Mónaco y Tottenham empatan sin goles, al igual que Atalanta y Slavia Praga en Bérgamo.

Nuevo penal y golea el Chelsea

Falta al brasileño Estêvão y el propio delantero de 18 años se hizo cargo, luego de que Enzo le cediera la posibilidad de patearlo. Puso el 4-1 en el primer tiempo ante Ajax, con 10 jugadores.

Lo gana con autoridad Liverpool

Nuevo centro, ahora del otro lado, para que Szoboszlai asista a Konaté y este marque de cabeza el 3-1 en Alemania para Liverpool.

Gol de Enzo

Luego de una barrida de Weghorst en el área a Enzo Fernández, el árbitro no dudo y marcó penal para Chelsea. El propio campeón del mundo se hizo cargo del penal y convirtió, para el 3-1 ante Ajax, que le empieza a costar el partido con uno menos.

Real Madrid no rompe el cero

El equipo local domina la posesión, pero no logra vulnerar a la defensa de Juventus. El conjunto italiano también tuvo sus aproximaciones y exigió a Courtois en un primer tiempo parejo y de ritmo controlado en el Bernabéu.

Kylian Mbappé intenta, siendo el mejor del ataque del MadridPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Lo dio vuelta Liverpool

Centro de Gakpo y gol de cabeza de Virgil Van Dijk, una fórmula que siempre da resultado a los dirigidos por Arne Slot. Lo da vuelta Liverpool 2-1 en Alemania.

Ley del ex en Alemania

Andrew Robertson puso a correr a Hugo Ekitiké, que definió sin problemas ante el arquero y pidió perdón en el festejo a su ex equipo. Liverpool empata 1-1 ante Eintracht Frankfurt en Alemania.

Golea el Bayern

El colombiano Luis Díaz, tras otra asistencia de Laimer, metió un zapatazo para el 3-0 en el primer tiempo ante Brujas como locales.

Descontó el Ajax

De penal, Wout Weghorst, conocido por los argentinos como “Bobo”, descontó para el 2-1 ante Chelsea.

Y el segundo del Chelsea

Moisés Caicedo marcó el segundo del Chelsea, que saca ventaja del hombre de más. Gana 2-0 al Ajax como local.

Gol de Eintracht Francfort

Perdió Florian Wirtz en ataque y en una contra letal, los alemanes marcaron el primero ante Liverpool. Rasmus Kristensen definió tras pase de un viejo conocido, Mario Götze.

Y golpeo instantáneamente el Chelsea

Luego de la expulsión, una serie de pases deribo en Wesley Fofana dejando al medio para que Marc Guiu la empuje y marque el primero del Chelsea ante el Ajax, que juega con 10.

Gol de Marsella

El brasileño Igor Paixao marcó el primero para el Olympique de Marsella, tras pase del veterano Aubameyang, para empezar ganando ante Sporting en Lisboa.

Roja en Ajax

Tras una fuerte entrada de Kenneth Taylor a Facundo Buonanotte, el árbitro fue a revisarla llamado por el VAR, y no necesito mucho para ver qué era roja directa por una plancha. Queda Ajax con uno menos.

Apareció el goleador

El Bayern Múnich gana 2-0 en menos de 15 minutos ante Brujas. El goleador Harry Kane, tras pase al medio que lo dejo para empujarla de Komrad Laimer.

Gol del Bayern

Lennart Karl marcó el primero para el Bayern Múnich. El mediocampista, de solo 17 años, recuperó y marcó un golazo, el primer oficial con el equipo alemán, para el 1-0 ante Brujas.

Pogba presente en el estadio

Paul Pogba, aun poniéndose a punto físicamente, está en el palco del estadio del Mónaco para presenciar el partido ante Tottenham.

Comenzaron los partidos del segundo turno

Ya se juegan los siete encuentros principales de este miércoles de Champions League. Real Madrid-Juventus, Chelsea-Ajax, Sporting Lisboa-Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt-Liverpool, Bayern Múnich-Brujas, Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga dan inicio a una nueva tanda cargada de emociones.

Los siete partidos del turno central

Desde las 16, se disputan los encuentros principales de la jornada. Real Madrid recibe a Juventus en el duelo más esperado. Chelsea enfrenta a Ajax con Enzo Fernández como capitán. También juegan Sporting-Olympique (con Rulli y Balerdi, como capitán), Frankfurt-Liverpool, Bayern-Brujas, Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga.

Los partidos del primer turno del día

En Bilbao, Athletic lo dio vuelta 3-1 ante Qarabag. Mientras que en Estambul, Galatasaray venció sin dificultades a Bodo Glimt por 3 a 1, con Mauro Icardi ingresando a los 73 minutos. Ambos partidos marcaron la apertura de una jornada extensa que tendrá su punto más alto desde las 16, con enfrentamientos de alto vuelo.

Los argentinos protagonistas

Varios futbolistas argentinos estarán presentes en los partidos de las 16. En Chelsea, Enzo Fernández será titular y capitán ante Ajax, junto con Facundo Buonanotte, mientras que Alejandro Garnacho integra el banco de suplentes. También Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banco de Real Madrid. En Lisboa, Gerónimo Rulli será el arquero titular y Leonardo Balerdi, capitán en la defensa de Olympique Marsella. Además, Alexis Mac Allister será suplente en Liverpool, que visita a Eintracht Frankfurt, y Zaid Romero en Brujas, en su duro enfrentamiento ante Bayern Múnich en Alemania.

El equipo francés no contará con Facundo Medina por lesión, al igual que Cristian Romero, que tampoco estará disponible para Tottenham. La jornada de miércoles mantiene la fuerte presencia nacional en el máximo torneo continental.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League

Este miércoles continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League con nueve encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo más importante de Europa. Los partidos serán transmitidos por ESPN, FOX Sports y Disney+. Aquí, LA NACION ofrece un minuto a minuto de la jornada.

Por Augusto Sanz
