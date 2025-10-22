Champions League en vivo: el minuto a minuto de los partidos de hoy
Continúa la tercera fecha del certamen europeo, con varios partidos interesantes y argentinos protagonistas
Y otro gol del Chelsea
El delantero Tyrique George, que entró apenas hace unos minutos, marcó el 5-1 ante un Ajax con uno menos que no puede hacer pie en Londres.
Muchos cambios en Londres: salió Enzo
El italiano Maresca realiza tres cambios en el comienzo de la reanudación: sale Enzo Fernández, Marc Guiu y Tosin Adarabioyo, y entran Andrey Santos, Tyrique George y Trevoh Chalobah. El resultado abultado le permite guarda jugadores.
Comenzaron los segundos tiempos en Europa
Ya se juegan los complementos en los siete partidos del segundo turno de la Champions League. Chelsea, Liverpool, Olympique Marsella y Bayern Múnich buscarán sostener la ventaja, mientras que Real Madrid y Juventus intentarán romper la paridad en el Bernabéu. Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga siguen igualados sin goles en encuentros cerrados.
Entretiempo
Chelsea vence 4 a 1 a Ajax, que tiene uno menos, con un penal convertido por Enzo Fernández. En Alemania, Liverpool gana 3 a 1 ante Eintracht Frankfurt. En Madrid, Real y Juventus igualan 0 a 0 en un duelo parejo. Olympique Marsella, con Rulli y Balerdi como titulares, se impone 1 a 0 a Sporting Lisboa. Bayern Múnich domina y golea 3 a 0 a Brujas. Por último, Mónaco y Tottenham empatan sin goles, al igual que Atalanta y Slavia Praga en Bérgamo.
Nuevo penal y golea el Chelsea
Falta al brasileño Estêvão y el propio delantero de 18 años se hizo cargo, luego de que Enzo le cediera la posibilidad de patearlo. Puso el 4-1 en el primer tiempo ante Ajax, con 10 jugadores.
¡EL JOVEN LE GANÓ AL EXPERIMENTADO! Estêvão (18 años) le convirtió a Pasveer (41 años) y puso el 4-1 de Chelsea sobre Ajax.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ObOaIOEM5I
Lo gana con autoridad Liverpool
Nuevo centro, ahora del otro lado, para que Szoboszlai asista a Konaté y este marque de cabeza el 3-1 en Alemania para Liverpool.
FÓRMULA REPETIDA: Konaté arremetió en soledad y, de cabeza, marcó el 3-1 de Liverpool sobre Eintracht Frankfurt. ¡CANTO TOP DEL BAMBINO!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cLLCCw5a46
Gol de Enzo
Luego de una barrida de Weghorst en el área a Enzo Fernández, el árbitro no dudo y marcó penal para Chelsea. El propio campeón del mundo se hizo cargo del penal y convirtió, para el 3-1 ante Ajax, que le empieza a costar el partido con uno menos.
¡GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA CHELSEA! El capitán marcó el 3-1 sobre Ajax. La BRONCA de Weghorst, que fue quien cometió la infracción al argentino.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Vqtdy7m2PV
Real Madrid no rompe el cero
El equipo local domina la posesión, pero no logra vulnerar a la defensa de Juventus. El conjunto italiano también tuvo sus aproximaciones y exigió a Courtois en un primer tiempo parejo y de ritmo controlado en el Bernabéu.
Lo dio vuelta Liverpool
Centro de Gakpo y gol de cabeza de Virgil Van Dijk, una fórmula que siempre da resultado a los dirigidos por Arne Slot. Lo da vuelta Liverpool 2-1 en Alemania.
¡ALMA DE GOLEADOR! Van Dijk ganó por arriba con seguridad y marcó el 2-1 de Liverpool vs. Eintracht Frankfurt.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tsy25xtsSD
Ley del ex en Alemania
Andrew Robertson puso a correr a Hugo Ekitiké, que definió sin problemas ante el arquero y pidió perdón en el festejo a su ex equipo. Liverpool empata 1-1 ante Eintracht Frankfurt en Alemania.
NO LO INTENTEN, ES IMPOSIBLE EVITARLA: Ekitike corrió toda la cancha y firmó la ley del ex para el 1-1 de Liverpool vs. Eintracht Frankfurt.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lVa44kWDfk
Golea el Bayern
El colombiano Luis Díaz, tras otra asistencia de Laimer, metió un zapatazo para el 3-0 en el primer tiempo ante Brujas como locales.
MEDIA HORA DE JUEGO, TRES GOLES: ¡LUCHO DÍAZ Y UN MISIL DIRECTO PARA EL 3-0 DE BAYERN VS. BRUJAS!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CsuBW4GhzA
Descontó el Ajax
De penal, Wout Weghorst, conocido por los argentinos como “Bobo”, descontó para el 2-1 ante Chelsea.
¡AJAX EN PARTIDO! Weghorst no falló y definió bien esquinado, para el descuento contra Chelsea.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/03iiM0rPXg
Y el segundo del Chelsea
Moisés Caicedo marcó el segundo del Chelsea, que saca ventaja del hombre de más. Gana 2-0 al Ajax como local.
¡CAICEDO PARA EL SEGUNDO DEL CHELSEA! El NIño Moi le pegó desde afuera del área y, con algo de ayuda en un desvío, llegó el 2-0 sobre Ajax.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0sUMll1qw2
Gol de Eintracht Francfort
Perdió Florian Wirtz en ataque y en una contra letal, los alemanes marcaron el primero ante Liverpool. Rasmus Kristensen definió tras pase de un viejo conocido, Mario Götze.
¡QUÉ DEFINICIÓN! Kristensen recibió por derecha y la cruzó al segundo palo para sentenciar el 1-0 de Eintracht Frankfurt vs. Liverpool en Alemania por la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91cqC5NfDC
Y golpeo instantáneamente el Chelsea
Luego de la expulsión, una serie de pases deribo en Wesley Fofana dejando al medio para que Marc Guiu la empuje y marque el primero del Chelsea ante el Ajax, que juega con 10.
¡LO GANAN LOS BLUES! Arrancó por el tiro libre que movió Enzo Fernández y terminó con el gol de Marc Guiu, para el 1-0 ante Ajax.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FatnUgHWjy
Gol de Marsella
El brasileño Igor Paixao marcó el primero para el Olympique de Marsella, tras pase del veterano Aubameyang, para empezar ganando ante Sporting en Lisboa.
¡GOLAZO DEL MARSELLA! Igor Paixao controló, apuntó al ángulo y marcó un gol sensacional, para el 1-0 contra Sporting CP.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xqvBfFNa2u
Roja en Ajax
Tras una fuerte entrada de Kenneth Taylor a Facundo Buonanotte, el árbitro fue a revisarla llamado por el VAR, y no necesito mucho para ver qué era roja directa por una plancha. Queda Ajax con uno menos.
Apareció el goleador
El Bayern Múnich gana 2-0 en menos de 15 minutos ante Brujas. El goleador Harry Kane, tras pase al medio que lo dejo para empujarla de Komrad Laimer.
¿PENSARON QUE NO IBA A APARECER? ¡SIEMPRE ESTÁ! Harry Kane y su olfato goleador le dieron el 2-0 a Bayern Munich vs. Brujas.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uYx7UD6uTb
Gol del Bayern
Lennart Karl marcó el primero para el Bayern Múnich. El mediocampista, de solo 17 años, recuperó y marcó un golazo, el primer oficial con el equipo alemán, para el 1-0 ante Brujas.
JUGADÓN Y A COBRAR: Lennart Karl armó un unipersonal y definió perfecto para el 1-0 de Bayern Munich vs. Brujas por la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Osr5KzOtR3
Pogba presente en el estadio
Paul Pogba, aun poniéndose a punto físicamente, está en el palco del estadio del Mónaco para presenciar el partido ante Tottenham.
Comenzaron los partidos del segundo turno
Ya se juegan los siete encuentros principales de este miércoles de Champions League. Real Madrid-Juventus, Chelsea-Ajax, Sporting Lisboa-Olympique Marsella, Eintracht Frankfurt-Liverpool, Bayern Múnich-Brujas, Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga dan inicio a una nueva tanda cargada de emociones.
Los siete partidos del turno central
Desde las 16, se disputan los encuentros principales de la jornada. Real Madrid recibe a Juventus en el duelo más esperado. Chelsea enfrenta a Ajax con Enzo Fernández como capitán. También juegan Sporting-Olympique (con Rulli y Balerdi, como capitán), Frankfurt-Liverpool, Bayern-Brujas, Mónaco-Tottenham y Atalanta-Slavia Praga.
Los partidos del primer turno del día
En Bilbao, Athletic lo dio vuelta 3-1 ante Qarabag. Mientras que en Estambul, Galatasaray venció sin dificultades a Bodo Glimt por 3 a 1, con Mauro Icardi ingresando a los 73 minutos. Ambos partidos marcaron la apertura de una jornada extensa que tendrá su punto más alto desde las 16, con enfrentamientos de alto vuelo.
Los argentinos protagonistas
Varios futbolistas argentinos estarán presentes en los partidos de las 16. En Chelsea, Enzo Fernández será titular y capitán ante Ajax, junto con Facundo Buonanotte, mientras que Alejandro Garnacho integra el banco de suplentes. También Franco Mastantuono esperará su oportunidad en el banco de Real Madrid. En Lisboa, Gerónimo Rulli será el arquero titular y Leonardo Balerdi, capitán en la defensa de Olympique Marsella. Además, Alexis Mac Allister será suplente en Liverpool, que visita a Eintracht Frankfurt, y Zaid Romero en Brujas, en su duro enfrentamiento ante Bayern Múnich en Alemania.
El equipo francés no contará con Facundo Medina por lesión, al igual que Cristian Romero, que tampoco estará disponible para Tottenham. La jornada de miércoles mantiene la fuerte presencia nacional en el máximo torneo continental.
Your Chelsea side tonight. 📝#CFC | #UCL pic.twitter.com/DuEV8S1is8— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 22, 2025
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
Este miércoles continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League con nueve encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo más importante de Europa. Los partidos serán transmitidos por ESPN, FOX Sports y Disney+. Aquí, LA NACION ofrece un minuto a minuto de la jornada.
