Champions League en vivo: el minuto a minuto de los partidos de hoy

Chelsea vence 4 a 1 a Ajax, que tiene uno menos, con un penal convertido por Enzo Fernández. En Alemania, Liverpool gana 3 a 1 ante Eintracht Frankfurt. En Madrid, Real y Juventus igualan 0 a 0 en un duelo parejo. Olympique Marsella, con Rulli y Balerdi como titulares, se impone 1 a 0 a Sporting Lisboa. Bayern Múnich domina y golea 3 a 0 a Brujas. Por último, Mónaco y Tottenham empatan sin goles, al igual que Atalanta y Slavia Praga en Bérgamo.