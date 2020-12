El insulto que más le dolió a Oscar Ruggeri

Oscar Ruggeri reveló que los insultos que recibía por parte de los hinchas rivales lo "inflaban" Crédito: Captura

14 de diciembre de 2020 • 16:43

El panelista de ESPN F90Oscar Ruggeri confesó qué insulto le molestaba recibir en las canchas en su época como futbolista, aunque aclaró que la mayoría de las veces le "encantaba" que los hinchas contrarios le gritaran porque lo "inflaban".

En una discusión sobre la influencia de los hinchas en la cancha, Ruggeri consideró que lo que más importa dentro del campo de juego, es el apoyo que los futbolistas se brindan entre sí.

En ese sentido, consultado por el conductor Sebastián Vignolo respecto de en qué cancha se sintió "más protegido" como local, el "Cabezón" respondió, no sin ironía, que "el equipo de Boca en el 81 estaba protegido, porque tenía a (Miguel) Brindisi y (Diego) Maradona adelante. Después, estaba protegido en River porque tenía al "Beto" Alonso, al "Tolo" Gallego, al "Tano", a (Nery) Pumpido, de nueve (Enzo) Francescoli, (Claudio) Morresi, "El Araña" (Luis Amuchástegui), después (Antonio) Alzamendi".

Luego, el exdefensor contó que "en todas las canchas" donde jugó de local, su propia gente lo alentó "siempre". "Después, me puteaban los rivales pero, ¿qué pasaba? Me encantaba. Me puteaban y me inflaban de una manera... Iba a trabar y te trababa cabeza, las dos piernas, el cuerpo. Me agarraba una energía... Eso necesitaba". Por el contrario, Ruggeri sentía que si no era insultado pasaba "desapercibido".

Ya en el final de su carrera, el campeón mundial en México 86' contó que los hinchas rivales cantaban una canción que sí le generaba dolor: "A mí, al final que iba a las canchas me gritaban: (borom bom bom, borom bom bom) para Ruggeri, jubilación. Esa no me gustó. Digo: hijos de puta. Pero después me di cuenta y me fui a casa. Esa me dolía. Pero yo no demostraba que me dolía", confesó.