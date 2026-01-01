Messi deseó un “Feliz 2026” en familia y todos aplaudieron el espectacular look de Anto Roccuzzo

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, compartió con sus millones de seguidores la íntima celebración de Año Nuevo que vivió junto a su familia, lo que marcó el inicio de un 2026 que promete ser definitorio tanto en su carrera personal como para “La Scaloneta”. Desde Rosario, su ciudad natal, el astro publicó una imagen junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, acompañada de un mensaje cargado de buenos deseos.

“¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, escribió el futbolista en su cuenta oficial de Instagram (@leomessi). Este posteo, que rápidamente acumuló miles de reacciones y se viralizó globalmente, mostró a la familia Messi vestida de forma clara en un entorno relajado, lo que reflejó el ambiente de la celebración íntima. La publicación se realizó durante la estadía del jugador en Argentina, donde llegó hace poco más de una semana para disfrutar de las fiestas rodeado de sus afectos, gracias al receso de la Major League Soccer (MLS).

Messi compartió fotos junto a su familia y llenó de ilusión a sus seguidores Captura Instagram (@leomessi)

La imagen, donde se ven a Thiago, Mateo y Ciro junto a sus padres, transmitió un clima de tranquilidad y unión, valores que el rosarino suele destacar fuera del campo de juego. Fanáticos de todo el mundo no tardaron en responder con muestras de cariño y mensajes de apoyo ante la publicación del diez de Inter Miami CF.

Antonela Roccuzzo también captó la atención de los medios y los seguidores. Para la ocasión de Año Nuevo, la empresaria eligió un deslumbrante look compuesto por un short blanco y un top con breteles del mismo color, además de acompañar el conjunto con el cabello suelto y sandalias con taco alto, también blancas. Días antes, la “primera dama” había compartido detalles de la celebración navideña del 24 de diciembre, donde la pareja posó vestida de manera elegante e informal, con Messi con una camisa marrón y beige y ella un vestido amarillo.

El mensaje de Messi, si bien no hizo alusión explícita a los desafíos deportivos, resonó en un año que será crucial para la selección argentina. El 2026 tendrá al combinado nacional ante un escenario que solo vivió dos veces: defender el título mundial. Esto renueva la ilusión de los hinchas que sueñan con verlo liderar al equipo en la máxima cita del fútbol por última vez, ya con 39 años. Pero eso no será lo único, sino que La Scaloneta deberá defender otra corona en marzo, cuando se enfrente a España en la “Finalissima”, título obtenido en 2022 ante Italia.

Lionel Messi y Lamine Yamal estarán cara a cara por primera vez en la Finalissima

El exjugador del Barcelona se unió a la tendencia de sus compañeros de selección y otros referentes del fútbol argentino, quienes también compartieron en sus redes cómo recibieron el 2026. Entre ellos, Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó una gran fiesta familiar con juegos, karaoke y baile, según lo que mostró por su esposa Amanda “Mandinha” Gama en redes sociales. Por el lado del entrenador Lionel Scaloni, él celebró las fiestas en Pujato, su pueblo natal en Santa Fe, y fue grabado junto a su familia en un festejo callejero.

La acción formal para Lionel Messi comenzará el 21 de febrero con el arranque de la temporada 2026 de la MLS. Antes, el Inter Miami disputará una serie de amistosos, con posibles escalas en Sudamérica, donde algunos de sus potenciales rivales serían Atlético Nacional de Colombia y Barcelona SC de Ecuador, además de una potencial visita a Perú.

Messi volverá a jugar con Inter Miami recién a fines de febrero SAJJAD HUSSAIN - AFP

En cuanto a la selección, los jugadores deberán enfrentar a España en la Copa de Campeones Conmebol-UEFA el 27 de marzo. Posteriormente, en junio, dará inicio la defensa del título mundial, un desafío de gran magnitud para el equipo liderado por Messi.