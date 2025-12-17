El encendido ida y vuelta entre Ruggeri y Verón por el título de la AFA a Rosario Central

Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura luego de ganarle a Racing la final, pero este campeonato no será recordado por el buen juego del equipo que dirige Eduardo Domínguez sino por la polémica que se generó a partir del pasillo de campeón en la cancha de Rosario Central, donde los jugadores pinchas le dieron la espalda al equipo de Ángel Di María, en desacuerdo por el título que les otorgó la AFA.

A raíz de este conflicto tuvieron un ida y vuelta el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y Oscar Ruggeri, panelista de F90, en una entrevista en el canal ESPN.

El ex jugador de Lazio e Inter, entre otros, defendió la posición que tomó el club y sus jugadores, mientras que el campeón del mundo le recriminó la actitud y aseguró que fue “una falta de respeto”.

“¡Cómo no se le va a hacer un reconocimiento a Di María o al que sea! Me parece bárbaro. Un reconocimiento, pero no es un título. Eso tiene otro significado en esto. No da lo mismo. Y si alguien quiere darle un título, bueno, que tome la decisión y que se haga responsable”, opinó Verón en referencia al título que le dio la AFA a Central tras una reunión del Comité Ejecutivo, por haber liderado la tabla anual.

El pasillo de la polémica entre Estudiantes y Rosario Central

“Yo no estaba de acuerdo con lo de darse vuelta porque nosotros, entre los jugadores, nos tenemos que respetar. Después más arriba que haya la pelea que tenga que ser. Pero nosotros, entre los jugadores, no nos podemos faltar respeto”, le argumentó Ruggeri al dirigente por la polémica del pasillo.

En seguida, la respuesta de Verón fue tajante: “No coincido. Porque si hablamos de faltar el respeto, se le falta el respeto al torneo, a lo que significa el fútbol recibiendo un torneo que no lo es. Hay que pensar antes las cosas porque vos estás exponiendo a tus jugadores también recibiendo algo que no te corresponde”, opinó.

El presidente pincha denunció que hubo “una amenaza” y aseveró que la costumbre del pasillo para el campeón no es una cuestión del reglamento, sino que tiene “un significado de respeto, de honorabilidad, de representación”. “Yo quiero ver todos los capitanes de todos los equipos peleando, entonces ahí sí podemos mejorar el fútbol”, reclamó el panelista.

Di María quedó en el centro de la polémica por el título otorgado a Central (Foto: @angeldimaria)

“No va a suceder, nunca pasó, si no pasó cuando los sancionaron a los chicos”, afirmó Verón, en referencia a la sanción que aplicó el Tribunal de Disciplina de la AFA al suspender por seis meses a los once jugadores titulares, que recibieron dos fechas de inactividad para el próximo torneo, y a él mismo.

Ruggeri se sumó a ese reclamo y dijo que le pareció “una locura” la suspensión de los jugadores y volvió a recalcar que la solución debería haberse buscado entre los referentes de los demás equipos del torneo. “Estás hablando de capitanes de otros equipos y yo no puedo tomar decisiones por los demás. Nadie se solidarizó con los muchachos. Me parece muy sesgado a veces el análisis", concluyó Verón.

Este encendido debate entre dos figuras del fútbol argentino dejó en claro una vez que más que la polémica por el título otorgado a Rosario Central está lejos de cerrarse. Restará ver qué sucede en la próxima temporada con los equipos y cómo sigue el manejo de la AFA por parte de Claudio “Chiqui” Tapia, cuya gestión empezó a ser duramente criticada.