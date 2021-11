Martín Liberman apuntó contra Lionel Messi por su partido ante Brasil: “Dio ventajas”

Martín Liberman se refirió este martes en su canal de YouTube a la actuación de Lionel Messi en su último partido de la Selección Argentina ante su par de Brasil, en el que el rosarino no se lució como en otras ocasiones por encontrarse disminuido en sus condiciones físicas.

En esa línea el periodista marcó que, en el estadio del Bicentenario de San Juan, se vio a “un desconocido Messi”. Sobre eso, aseguró: “El haberlo elogiado tanto, me habilita a decir que un día jugó mal. Porque, rápidamente, me dicen: lo criticas. Pero la verdad, que hoy, jugó pésimo. Y cuando un futbolista juega mal, juega mal; y cuando juega bien, o excelente como en la Copa América, juega excelente”.

Luego, el cronista reparó en el estado de salud del 10 argentino y argumentó: “Messi volvía de una lesión. Es un atenuante, pero mi pregunta es si el técnico no tiene la posibilidad de sacarlo, teniendo en cuenta el rendimiento del futbolista y la dificultad física que arrastraba. Si viene de no jugar, y le das apenas 15, 20 minutos, frente a Uruguay, ¿cómo le das 98 frente a Brasil? Hay algo que no me cierra. Ahí, es donde creo que Scaloni no tiene el poder, la posibilidad de decir: Messi afuera, vení, van 60, 65, ya está por hoy. El partido pedía el cambio de Messi”.

El delantero argentino Lionel Messi reacciona durante el partido contra Brasil por las eliminatorias del Mundial, el martes 16 de noviembre de 2021, en San Juan, (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En cuanto al rol del entrenador en decidir la salida de Messi, Liberman estimó: “Lionel Scaloni está imposibilitado, tiene prohibido sacar al capitán cuando juega mal, lo cual es un menudo problema para el equipo de cara al futuro. Si el técnico no puede sacar a un jugador que viene de una larga inactividad, que jugó solamente 15 minutos hace tres días porque no podía desde lo físico, y de repente, juega 98 sin poder lucirse... Entonces, le terminás haciéndole un flaco favor al capitán, porque lo terminas exponiendo a una lesión, por ejemplo. Allí, me pregunto cómo serán las charlas, el diálogo y el pacto entre ‘Los lioneles’. ¿Lo puede sacar, no lo puedo sacar? ‘Yo te miro, vos seguime, si te hago así, si te hago asa, si no te hago, así no me saques. No sé cuál es el pacto”.

A su vez, aprobó la decisión de que Messi juegue de arranque: “Seguramente Leo le habrá dicho que podía. Pero en un momento, para preservarlo, y por el rendimiento del capitán, (el partido) pedía cambio, una opción, un jugador fresco y sobre todo, apto desde lo físico”.

El duro tuit de Martín Liberman sobre el partido de Messi ante Brasil Captura Twitter

Por último, en su cuenta de Twitter, el conductor indicó: “Messi no estaba para 98 minutos de ninguna manera. Dio ventajas y estaba para el cambio. Será que el técnico puede decir tal cuestión, ¿o decide el capitán dentro del campo? Creo q a los 10′, 15′ del complemento debió salir. Fue un riesgo innecesario. Flojo partido del líder argentino”.