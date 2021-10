El Kun Agüero cumplió con una desopilante amenaza que le había hecho a Thibaut Courtois: “Cuando juegue en contra...”

“El Kun lo hizo”, compartió en sus redes Ibai Llanos. El streamer español recordó un divertido intercambio de hace un año entre Sergio Agüero y Thibaut Courtois, donde el delantero argentino le prometía al arquero del Real Madrid que le metería un gol cuando jugaran en contra. En ese entonces, todavía era jugador del Manchester City, pero este domingo, con la camiseta del FC Barcelona, cumplió con su amenaza.

Mientras jugaban al Among Us con otros compañeros, incluido Llanos, el influencer decía: “El Kun dice que no quiere poner las cámaras porque no le gusta ver nuestras caras”. A tal justificación el guardameta merengue había contestado: “Lamentable”.

Sergio Agüero en el partido contra el Real Madrid Joan Monfort - AP

Pero Agüero no se quedó callado y se defendió: “No, no, porque es re difícil así boludo, con las caras ahí”. La explicación del Kun tenía que ver con que ese juego virtual consiste en que uno es el impostor y tiene que ir matando al resto sin ser descubierto.

“¿Por qué te parece difícil? Si tú sabes mentir muy bien, si siempre te caes al área y te pitan penal”, lanzó el arquero belga provocando al jugador argentino. Mientras Ibai se reía a carcajadas, el delantero, que todavía no sabía que iba a ser culé, se defendió: “Escuchame bobo, gilipollas, no me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol, eh. Y te reviento la cara”.

El ida y vuelta entre Agüero y Courtois

La imagen final del corte de video fue la de Courtois riéndose sin parar de la frase del Kun, pero lo que no se imaginó era que un año después el futbolista vestiría la camiseta del Barcelona y le marcaría un gol en un clásico.

Si bien el encuentro entre el Barça y el Real Madrid por La Liga terminó 2 a 1 a favor de los blancos, Agüero logró el descuento a los 97 minutos del partido y consiguió ni más ni menos que cumplir con la palabra que le había lanzado un año atrás al arquero rival.