El ida y vuelta entre Oscar Ruggeri y Fabián Doman tras su renuncia a Independiente: “Me sorprende que te hayas entregado”

escuchar

La renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente sacudió al mundo del fútbol. Tras sólo seis meses de mandato, el periodista decidió dar un paso al costado al argumentar que no cuenta con “las herramientas” para ayudar a la institución en un momento de fuerte crisis económica y deportiva. Este miércoles, el exdirigente conversó al aire en ESPN con el comentarista deportivo Oscar Ruggeri, quien se mostró decepcionado por su dimisión.

Confundido, Ruggeri le dijo a Doman: “Fabián, hay algo que no entiendo. Vos te vas por las amenazas...”. “No, no dije eso Cabezón. Dije que fue multicausal. Esa es una de las causas”, respondió. El conductor televisivo contó que uno de los motivos por los cuales dejaba su cargo era por haber sido amenazado de muerte en varias ocasiones.

Acto seguido, el exdefensor de la selección argentina se sinceró ante el animador, y admitió su desilusión por su renuncia a la presidencia del Rojo. “Yo dije: este tipo lo va a poner ahí arriba a Independiente, lo va a tranquilizar. Primero, porque te conozco. Pero después me decís: ‘No va a quebrar’. Ahora, vos estás preparado para esa responsabilidad. Suponete que yo engancho algo y digo quiero ser presidente. Tengo que estar preparado para decir eso. Me parece que vos estás preparado”, lo elogió.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"EL CLUB NO ESTÁ FUNDIDO NI VA A QUEBRAR"



Fabián Doman en #ESPNF90.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/x87c4B0Sue — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 12, 2023

Luego de que Doman le agradeciera por sus palabras, Ruggeri subrayó: “Más allá de todo eso que decís, me extraña a mí. Me sorprende que te hayas entregado”. Para ser más preciso en su concepto, Oscar detalló: “Acá hablemos de las cosas claras. Cuando se te vienen los barras encima, es complicado para cualquiera, nadie se hace cargo”.

Sin embargo, el expresidente de Independiente dijo no conocerles “la cara” a los referentes de la barra del club, por lo cual negó haber sido amedrentado por ellos: “No sé quiénes son. Lo digo en serio”. Después, procedió a responderle la pregunta a Ruggeri. “Me parece interesante tu pregunta porque está hecha con buena leche. Ha peleado mil batallas. Pero no doy más. El microclima es terrible. Y vos lo conocés, El Chavo lo conoce”.

Fabián Doman dejó Independiente tras seis meses en el cargo https://www.instagram.com/caindependiente/

Al ser mencionado, Fucks le repreguntó a Doman a quién se refería, ante lo que negó que se tratara de sus compañeros de Comisión Directiva y relató una situación ficticia para graficar lo que vivió en su paso por el club. “De repente tenés que estás debatiendo cómo pagar la cuota de alquiler, y te vienen a plantear con seis fascículos el color del 0km que se van a comprar, y se arma un debate de media hora. Vos decís: ¿estamos todos locos? Pero qué, ¿es una ficción? ¿Hay demencia?”, concluyó, en su entrevista con F90 (ESPN).

Este miércoles, el vicepresidente 1° del club, Néstor Grindetti, pidió una licencia de 30 días en su cargo como Intendente de Lanús para abocarse de lleno a la gestión en Independiente. Al mismo tiempo, manifestó su deseo de, una vez cumplido ese plazo, volver a su puesto original, tanto en el club como en la Intendencia.

LA NACION