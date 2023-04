Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez desde España: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”

escuchar

Días atrás y en medio del escándalo que estalló después de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto inició en su contra hace tres años, Jey Mammon tomó la decisión de abandonar el país. Como destino para “escapar” de la presión mediática eligió España, en donde desembarcó la semana pasada. Aunque durante su llegada evitó hablar con el batallón de periodistas que lo esperaron en el aeropuerto español, en las últimas horas rompió el silencio y contó cómo es su vida en Europa, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

Jey Mammon rompió el silencio y habló por primera vez desde España: “No quiero ahora pensar en nada”

A finales de marzo, Jey Mammon se convirtió en uno de los nombres que encabezaban el escándalo mediático luego de que se diera a conocer que en 2020 iniciaron acciones legales en su contra por haber abusado sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era apenas un adolescente, causa que prescribió.

Tras permanecer en silencio durante diez días, el ahora exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) dio una serie de entrevistas en las que relató su propia versión de los hechos y, días después de la última, se subió a un avión con rumbo a España.

Por el momento, se sabe que está instalado en un hotel boutique de Madrid, en contra de la creencia de que había sido recibido por amigos y colegas que le ofrecieron su ayuda, como fue el caso de Cecilia Roth, quien desmintió haberle abierto las puertas de su casa.

Las imágenes de Jey Mammon en España (Foto: Captura / LAM)

En la mañana de Socios del espectáculo, Mariana Brey contó que habló con Mammon y compartió en vivo los mensajes que intercambiaron. “Hola, Marian, qué hacés. Yo en España tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, escribió el humorista.

Sobre si iniciará acciones legales contra el denunciante por falsa denuncia, calumnias e injurias como algunos habían sugerido en el pasado, explicó: “Aún no tomé ninguna decisión. Burlando fue abogado defensor en su momento, en este caso, sería abogado y que me represente a mí como querellante. Pero si me preguntás, todavía no tomé ninguna decisión”.

Jey Mammon aseguró que no sabe si iniciará acciones legales contra Lucas Benvenuto (Foto Instagram @lucasbenvenutoo / Captura video)

Y remarcó: “Viste que abogado no necesito, salvo que decida accionar. Ahora depende de lo que yo decida hacer, quién va a ser mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad estoy intentando poner mi cabeza en apagado hasta que decida qué es lo que haré, en mute”.

En cuanto a cómo está pasando sus días en España, aseguró que se mantiene lo más alejado posible de los medios argentinos y que evita consumir ese tipo de contenido. “Le digo a mi familia que por favor no me mande nada y trato de desenchufar. Te juro que no quiero ahora pensar en nada”, recalcó. Sobre la misma línea, dejó en claro que tuvo un buen recibimiento y que no sintió hostilidad de parte de los compatriotas que se cruzó en Madrid: “Los argentinos acá me tratan con mucho amor”.

Una vez leídos los mensajes, la panelista señaló: “A mí me llega por otro lado es que Jey Mammon volvería en breve a la Argentina y va a volver con una decisión tomada”.

LA NACION