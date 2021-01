El llanto de Will Smith por el gesto de un atleta en un triatlón

Will Smith contó que lloró ante la integridad de dos atletas en el Triatlón de Santander

El actor Will Smithadmitió haber llorado al ver la integridad de dos atletas cuando disputaban el Triatlón de Santander, en el que el español Diego Méntrida esperó a un adversario que equivocó el recorrido para no sacarle ventaja.

"Me hizo llorar, me gusta la integridad", dijo Will Smith, según publica el sitio oficial del Comité Olímpico Internacional. "Fue pura integridad. Gracias, Diego", agregó el protagonista de Hombres de Negro, entre otras películas.

Para Méntrida, según sus palabras, el error de su adversario, era la oportunidad de ocupar un lugar en el podio, ya que iba cuarto y esa situación lo ubicaría tercero.

Sin embargo, Méntrida, con la línea de llegada al alcance de la mano, decidió frenar y cederle el tercer el puesto a quien lo había conseguido durante toda la competencia. "Supe que mi lugar era el cuarto. Fue una decisión que tomé ante algo que pasó muy rápido".

Méntrida sostuvo, por otra parte, que, si se tratara de un Juego Olímpico, no podría asegurar actuar de la misma manera.