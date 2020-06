Zion Clark Crédito: Crédito: Instagram Zion Clark

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 22:25

Zion Clark es un luchador profesional estadounidense de 22 años de edad. Nació sin piernas a causa de una malformación congénita llamada síndrome de regresión causal y fue dado en adopción apenas llegó al mundo, por lo que nunca conoció a sus padres . Vivió en orfanatos, padeció hambre, maltrato y sufrió acoso . Pero el deporte le salvó la vida y su historia de superación llegó al cine de la mano de Netflix .

"Comencé a luchar en segundo grado -contó Zion al Daily Mail -. Cuando era muy pequeño, en los primeros combates no sabía qué hacer y mi oponente tampoco". Con el tiempo, tras muchas pruebas y errores, adaptó su estilo de lucha hasta descubrir cómo desarrollar una técnica propia para su condición.

Zion Clark Crédito: Crédito: Instagram Zion Clark

En la actualidad, el luchador entrena seis veces a la semana en doble turno, con el sueño de "un día formar parte del equipo olímpico, y ser uno de los mejores luchadores de estilo libre del mundo". Gracias a su desempeño en la escuela, Zion se ganó un lugar en la Universidad Estatal de Kent, donde estudia administración de empresas.

El rol de su madre adoptiva

Kimberlli Hawkins es la mamá adoptiva de Zion. Lo acogió cuando él tenía 16 años y formaron una familia. "Mi relación con ella es fantástica. Es la mujer más grande que conozco", le agradeció. Y reveló que ella siempre apoyó su amor por el atletismo.

Clark fue dado en adopción cuando nació. No conoció a sus padres y dice que no desea conocerlos. Vivió los primeros ocho años de su vida en hogares para niños donde lo maltrataron. No mentiré, no fui un buen chico. Después de todo lo que pasé, tuve una muy mala actitud hacia muchas cosas", dijo al recordar su infancia.

Zion vive en Massillon, estado de Ohio, ciudad en la que comenzó a luchar de manera competitiva. Al principio no sabía muy bien cómo hacerlo, confesó. "Me dijeron que fuera a agarrarle las piernas a mi oponente y tratar de derribarlo, no había técnica, pero yo pensé que era lo más divertido del mundo", comentó.

El entrenador que le cambió la mentalidad

Durante toda su infancia, Zion no pudo obtener ninguna victoria como luchador. Los triunfos comenzaron a llegar cuando creció y su musculatura se desarrolló. Con un peso de 40 kg. fue colocado en la categoría de peso pluma, con luchadores que pesaban 50 kg. Terminó como uno de los ocho mejores atletas estudiantes de lucha libre de su país, con 15 victorias en 33 peleas en Massillon cuando se graduó.

Cuando conoció al entrenador Gilbert Donahue , Zion conoció una nueva técnica de lucha y un nuevo significado de la palabra motivación. "Descubrimos qué técnicas lo hicieron exitoso y qué técnicas él no podía emplear. Comenzamos a explotar sus aspectos positivos y estudiamos cómo podía aprovechar su condición. Así nació el estilo de lucha de Zion", dijo Donahue en una entrevista con ESPN .

El entrenador también tuvo un papel motivador sobre su pupilo. "Me presionó hasta el agotamiento. Y cuando tuve crisis mentales, él simplemente me habló y me puso en marcha", explicó Zion. La clave de su éxito es la persistencia y el ensayo y error, y el mantra " sin excusas ".

"Nacer sin piernas no me ha impedido hacer las cosas que quiero hacer. Tenés que trabajar con lo que tenés. Una vez que lo hacés, comienzan a abrirse varias puertas", cerró.

El documental de Netflix

En 2018 Netflix estrenó un documental de corta duración sobre la vida de Zion Clark. Dirigido por Floyd Russ, el filme fue nominado para el Premio del Gran Jurado de Cortometrajes en el Festival de Cine de Sundance.

¿Qué es el síndrome de regresión caudal?

El síndrome de regresión caudal es una malformación congénita poco frecuente que abarca un gran espectro de formas de presentación. Puede producirse por trastornos genéticos o factores ambientales, y afecta a uno de cada 20.000 nacimientos.