Era un soldado de EE.UU. que generaba rechazo en México, pero se transformó en un ídolo de la lucha libre

La lucha libre es de los pilares de la comunidad mexicana. En 2018 fue declarado patrimonio cultura inmaterial de la Ciudad de México, un año antes del debut de Flip Gordon, un exmilitar estadounidense que dejó su país para formar parte de este emblemático deporte.

De militar a luchador profesional: la historia de Flip Gordon

Travis Gordon Lopes Jr., más conocido como Flip Gordon, nació en South Weymouth, Massachusetts, el 12 de diciembre de 1991. Se alistó en la milicia en 2012 y sirvió durante seis años en Idaho y Massachusetts, según consignó The New York Times.

Travis Gordon Lopes Jr. fue soldado durante seis años en Estados Unidos Instagram/@theflipgordon

Flip Gordon debutó en la lucha libre profesional el 6 de mayo de 2015 con promociones independientes en Chaotic Wrestling y Combat Zone Wrestling. Dos años después, ingresó al Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL, por sus siglas en inglés) en México.

En sus primeros combates, intentó ocultar su pasado como militar al usar trajes genéricos. Sin embargo, tras el apoyo de sus compañeros veteranos, decidió optar por versiones camufladas de la indumentaria tradicional de lucha libre.

Las críticas del público mexicano y su adaptación en el CMLL

Al principio, el público mexicano no recibió de manera positiva la vestimenta de Gordon. En sus primeras peleas, de hecho, fue abucheado por utilizar esta ropa y realizar el saludo militar tradicional con la mano derecha a la frente.

Gordon fue criticado por usar su vestimenta militar, pero luego se ganó el cariño del público mexicano Instagram/@theflipgordon

“Fue muy pronunciado. Su carácter y el consejo de lucha lo marcaron como el ‘gringo contra el mexicano’”, sostuvo Fernando Damirón, funcionario público y ferviente aficionado a la lucha libre de la Ciudad de México, sobre el primer contacto del luchador con el público mexicano.

Ante este panorama, el Sr. Gordon empezó a adaptarse a su nuevo hogar. Comenzó a hablar más en español que en inglés para dirigirse a su público mexicano e incluso cambió su vestimenta compuesta por pantalones, botas gruesas y una chaqueta sin mangas.

“Todo el mundo adora al Capitán América. No necesariamente tienen que gustarles los Estados Unidos para que les guste el Capitán América”, expresó el luchador, según el periodista James Wagner en el minucioso perfil publicado en The New York Times.

Estos cambios hicieron efecto a largo plazo. Su base de fans creció de manera paulatina y el luchador ya no duda en realizar entrevistas o publicidades con su segundo lenguaje.

Era un soldado de EE.UU. que generaba rechazo en México, pero se transformó en un ídolo de la lucha libre

“Mi tributo a México. Un mexicano no es quien nace aquí, sino quien lo lleva en el alma”, expresó el estadounidense en su cuenta de Instagram para la defensa de uno de sus títulos.

Su primer campeonato en México y su estilo de vida en el país

A fines del año pasado, Gordon consiguió el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio del Consejo Mundial de Lucha Libre en México. Se convirtió en el primer estadounidense en ganar este título.

Flip Gordon, al ganar el campeonato durante su mano a mano con Villano III Jr. Instagram/@theflipgordon

“Anoche cumplí un sueño: ¡gané mi primer campeonato aquí en México y el primer campeonato importante de mi carrera! Qué manera de culminar un primer año increíble con CMLL", expresó el luchador en sus redes sociales.

Tras el triunfo, firmó un contrato plurianual con el consejo de lucha libre. Es residente permanente en México y prevé obtener la ciudadanía mexicana en unos años.