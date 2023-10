escuchar

Nicolás Tagliafico fue uno de los protagonistas de la conquista del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022. A pocos meses del primer aniversario de la consagración ante Francia, el lateral izquierdo del Olympique de Lyon compartió una series de videos en su cuenta personal de Instagram y asustó a todos cuando anunció que había perdido su medalla de campeón del mundo.

A poco de cumplirse un año de la mayor alegría del seleccionado argentino en los últimos 30 años, el lateral izquierdo titular del equipo de Lionel Scaloni alertó a sus más de 3 millones de seguidores.

“No saben lo que me acaba de pasar. Estoy ordenando la habitación para hacer stream y no encuentro la medalla de campeón del mundo”, introdujo y luego remarcó: “No sé, desapareció. Me quiero morir porque siempre la tengo ahí, y cada vez que entro la veo, y estaba vez no estaba, no sé donde está”.

En ese momento, el futbolista mostró la caja roja vacía y añadió: “No puede ser loco, me está temblando la mano, estaba acá. ¡Dios mío! ¿Dónde está?”. El video alarmó a sus seguidores porque se veía real su preocupación, pero nadie supo bien qué ocurría hasta que minutos más tarde compartió un reel en su feed de Instagram.

“Esto es muy raro, ¿vieron que no encontraba la medalla? Ahora me acaba de llegar un sobre dorado, esto no tiene sentido, no sé qué está pasando”, manifestó el lateral y mostró la carta.

Luego procedió a leerla. “Monsieur, Tagliafico. Sé que está preocupado por su medalla, pero mantenga la calma”, indicó, mientras en el video se veía a un hombre vestido de traje y boina, caminando sigilosamente por las calles de Francia.

“Permítame aclararle que antes que ladrón, soy un caballero. En mi vida he robado joyas, obras de arte y cosas muy valiosas, pero jamás le robaría a un campeón del mundo”, indicó el remitente. “Perdón, por haberlo asustado, solo quería llamar su atención. Puede encontrar su medalla donde siempre estuvo. No confíe en las primeras impresiones, nos vemos en Netflix, Assane Diop”, concluyó.

“¿Este es Lupin, Lupan? No sé cómo se dice”, se preguntó Nicolás Tafliafico y luego se fue a buscar su medalla. “Dios Lupin, me estás jodiendo, ¡cómo me hiciste sufrir! ¡Qué atrevido que sos! ¿Así que se estrena tu temporada? Sé dónde vivís. Estás acá en Francia, te voy a buscar”, manifestó.

Todo se trató de una promoción para la tercera temporada de Lupin se estrenará el próximo jueves 5 de octubre por la plataforma de streaming Netflix.