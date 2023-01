Nicolás Tagliafico reveló qué le dijo Dibu antes de los penales con Países Bajos y se burló de Lautaro Martínez por un insólito detalle

escuchar

Durante un stream en Twitch con el creador de contenido Luquitas Rodríguez, el defensor campeón del mundo con la Argentina, Nicolás Tagliafico, reveló detalles inéditos sobre el partido de la Argentina contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

En primera instancia, Tagliafico puso el foco en Emiliano “Dibu” Martínez. Tras definirlo como un “personaje” y admitir no haber visto sus “festejitos” en la tanda de penales hasta después de terminado el encuentro, reveló qué le dijo el también arquero del Aston Villa luego del alargue.

“Voy a atajar uno, así que pateen tranquilos”, lo tranquilizó Dibu poco antes de que comenzaran las ejecuciones. Martínez terminaría tapando dos tiros: el efectuado por el central del Liverpool Virgil van Djik y el disparo de Steven Berghuis, que justamente supo ser compañero de Tagliafico en el Ajax.

El arquero Emiliano Martínez de Argentina celebra ganar la tanda de penales durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Holanda y Argentina en el Estadio Lusail. Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images Europe

Luego, el lateral del Olympique de Lyon habló sobre los constantes cruces entre los jugadores argentinos y holandeses. “Era un partido en donde las cosas y los comentarios eran hechos desde ambos lados. Yo no reacciono si no me haces nada”, dejó en claro Tagliafico para empezar.

“Cada vez que uno de nosotros iba a patear un penal, como que se le acercaba [un jugador de Países Bajos] y le decía algo”, acusó para terminar burlándose de la situación: “Igual, no entiende nadie inglés así que no sé que iban a decirnos a nosotros”.

En esa línea, aprovechó para reírse de la situación que vivió el delantero del Inter Lautaro Martínez al momento de patear desde el punto penal. “El arquero neerlandés [Andries Noppert] le fue a hablar a Lautaro en un momento y son compañeros del Inter, a lo mejor le dijo algo en italiano”, sostuvo. Y sumo, de manera burlona: “Ahora, ¿el arquero qué le puede decir a Lautaro si Lauta de pedo habla español? En inglés no va a entender un carajo”.

El delantero Lautaro Martínez durante el encuentro entre la Argentina y Países Bajos por los cuartos de final de la Copa de Mundo Qatar 2022, en el estadio Lusail de Doha. Aníbal Greco - La Nación

