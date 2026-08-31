El mensaje de despedida de Ángel Di María a Messi tras el anuncio del retiro de la Selección

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El jugador de la selección argentina despidió al Capitán en un sentido mensaje; el recorrido de ambos con la albicelste
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Tras el anuncio de Lionel Messi, donde anunció que se retira de la Selección, varios de sus compñeros del equipo argentino no tardaron en saludarlo. En este caso, Ángel Di María, con quién disputó su último Mundial con el capitán en Qatar 2022, escribió: “Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser Argentino por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo”.
“Por a ver (sic) elegido ser Argentina cuando tranquilamente podías a ver elegido otra cosa”, sumó.
En forma de agradecimiento por los años compartidos, el jugador concluyó: “Gracias Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia” y acompaño el mensaje con corazones azules.
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