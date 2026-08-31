La reacción de Rodrigo de Paul tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección: “Sos eterno”

Lionel Messi anunció que se retira de la selección nacional, con la que salió campeón en el Mundial de Qatar en 2022. Tras esta noticia, Rodrigo de Paul, compañero de Messi en la Selección y en el Inter de Miami, con quien siempre se mostró un vínculo muy cercano de amistad, le dedicó unas palabras en el posteo del capitán.

“Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección”, escribió el jugador.