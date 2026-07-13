Dibu Martínez encaró a un jugador de Suiza: sería su nuevo compañero en Aston Villa

Los festejos tras el triunfo 3-1 de la Argentina contra Suiza este sábado mostraron no sólo a los argentinos celebrando, sino también los saludos de los jugadores de ambos seleccionados. En ese marco, el encuentro entre Emiliano “Dibu” Martínez y un volante europeo reveló una transferencia del mercado de pases que aún no había sido oficializada.

Se trata de Johan Manzambi, quien hasta el momento forma parte del Friburgo de Alemania y, tal como le confirmó él mismo al arquero argentino, ahora pasará a las filas del Aston Villa.

En las imágenes capturadas por la transmisión oficial, Dibu saludó uno a uno a sus rivales, así como al resto de sus compañeros de equipo. En el momento en que se encuentra con Manzambi, se puede observar que le preguntó: "¿Vas al Villa?“, a lo que el suizo respondió afirmativamente.

El argentino sonrió efusivamente y le dio una palmada amistosa a quien se convertirá en su compañero a partir de la nueva temporada de la Premier League el próximo sábado 23 de agosto.

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El joven de 20 años no pudo disputar con Suiza los cuartos de final del Mundial 2026 contra la selección argentina a causa de una lesión en su rodilla izquierda.

En Friburgo jugó 47 partidos, marcó siete tantos y brindó nueve asistencias la última campaña, mientras que en los cuatro partidos que disputó en el Mundial 2026 hizo 3 goles y 2 asistencias, lo que lo colocó como uno de los mejores del equipo.

Si bien la noticia del traspaso al equipo inglés no se había filtrado a los medios, en las últimas horas se habría confirmado que Manzambi es el nuevo refuerzo de los “Villanos” para la próxima temporada. Con este fichaje, Aston Villa apunta a tener un mejor desempeño en los torneos tras haber terminado en el cuarto puesto de la Premier League en el último semestre.

Ahora, los medios especializados indicaron que el club de Birmingham acordó su traspaso con el Friburgo por una cifra superior a los 60 millones de euros, arrebatándole el fichaje al Newcastle United a última hora.

La arenga antes del partido

¿ASÍ O MÁS CLARO?



La arenga del Dibu Martínez previo al ingreso de Argentina en el estadio de Kansas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DxVfe2Dji9 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

El arquero de la selección argentina encabezó una emotiva arenga a sus compañeros en el túnel del Estadio Kansas City, en la previa del cruce ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El futbolista de Aston Villa alentó a los jugadores de la Scaloneta y les pidió que “jueguen con el corazón”.

Tal como muestran las imágenes, Dibu animó a sus compañeros a salir al terreno de juego con la frente en alto. “Vamos, muchachos. Solo eso pido, lo único. Juguemos con el corazón”, gritó Martínez, que se encontraba en la fila detrás de Lionel Messi, el capitán del seleccionado.

Martínez, por su parte, fue uno de los más autocríticos de la selección argentina, que logró avanzar de ronda a pesar de sufrir en los partidos ante Cabo Verde y Egipto. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llegó a tiempo extra en 16avos y dio vuelta el cruce de los octavos en los minutos finales.

En ese sentido, el arquero se reprochó que recibió muchos goles en tan pocas ocasiones de gol que tuvieron los rivales de la vigente campeona y dijo que su rendimiento está por debajo de lo que se espera de él. “Después del 2 a 0 [contra Egipto] la vi negra. La verdad que sentí un poco como que no pude ayudar a nadie. Y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve acá en la selección. Pienso que ya va a llegar mi momento”, señaló en una nota a TyC Sports.