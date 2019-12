Matías Lammens no quiere mudar el Cenard Fuente: LA NACION

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, aseguró en una entrevista con TNT Sports que "el Cenard se va a quedar donde está". Lo hizo en el club San Lorenzo, tras la asunción de Marcelo Tinelli como presidente. "Es algo muy importante para los deportistas de alto rendimiento, es muy importante para los que nos gusta el deporte y es muy importante para la sociedad", agregó, y criticó al gobierno de Cambiemos por haber "desjerarquizado el deporte, bajándolo a agencia".

El funcionario destacó la actividad en los clubes de barrio como base para el futuro: "Los grandes países, que piensan estratégicamente en un plan a largo plazo, tienen enormes deportistas y un trabajo muy profundo que comienza en los colegios y los clubes, hasta llegar al alto rendimiento. El Cenard tiene que volver a ser un motivo de orgullo para los argentinos".

El proyecto de la administración de Mauricio Macri era trasladar el centro de alto rendimiento al Parque Olímpico de Villa Soldati, erigido para los Juegos de la Juventud 2018. Un proyecto que generó opiniones en contra, como la que mereció el intento de hacer un emprendimiento inmobiliario que caería en manos de grupos que integra Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino, que compró el Tiro Federal.

"Vamos a intentar desde el año que viene potenciar el Cenard -continuó Lammens-, dotarlo de mejor infraestructura. Para el gobierno de Alberto Fernández el deporte vuelve a ser una prioridad y creo que el hecho de convertirlo en ministerio habla de esa intención. El presidente dijo que vamos a trabajar con el presupuesto que teníamos hasta marzo lo que implica una restricción importante".

El ministro opinó sobre la política del gobierno anterior: "Me parece que lo más grave que han hecho es el desfinanciamiento del deporte como herramienta social, de inclusión. Ahora está en la Secretaría de Deporte Inés Arrondo, que sabe muy bien de qué se trata esto".

Además, trazó lineamientos de su política: "Trabajamos con un concepto que no se usa mucho en la Argentina, el de la estructura pública no estatal. Tenemos que trabajar con los clubes de barrio para que sean un brazo del Estado. Probablemente debería el Estado construir un polideportivo, pero debe apoyarse en esos clubes, a los que estos años les han costado muchísimo; algunos pasaron de pagar 8000 pesos de luz a pagar 100.000. Los clubes dan una posibilidad social muy grande para sacar a los chicos de la calle, se hacen de amigos, aprenden valores. No hay instituciones que hagan ese trabajo".