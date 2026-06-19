El momento íntimo entre La Mona Jiménez y Lionel Messi: “Sos un fenómeno, un grande”
El cantante cordobés lo llenó de elogios al jugador rosarino, que le demostró toda su admiración; mirá el video
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En la previa al segundo partido de la selección argentina frente a Austria de este próximo lunes, se conoció un nuevo video del encuentro que mantuvieron Carlos “La Mona” Jiménez con Lionel Messi, cuando el cantante cordobés visitó la concentración en Kansas City. El ídolo del cuarteto fue quien compartió las imágenes en sus redes sociales y dejó en evidencia que la admiración es mutua.
“La humildad de un grande. Momentos que no me voy a olvidar nunca en mi vida. A mis 75 años seguir cumpliendo sueños. Ya estamos en Dallas para seguir alentándolos. Vamos muchachos! Vamos Argentina!”, escribió el artista al publicar el clip en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 880 mil seguidores.
En el video, se vio cómo el encuentro fue íntimo y de mucha admiración entre ambos. “Te quería conocer, de verdad”, le dijo La Mona y le dio un abrazo a Leo, que lo miraba con una gran sonrisa. “Yo también, sos un fenómeno, un grande”, respondió Messi y le devolvió el abrazo, dejando una postal bien argentina.
“En enero cumplo 76 años, estoy viejito ya”, le contó el cantante. “Pero estás bien”, lo elogió La Pulga al artista cordobés, al que se lo notaba muy emocionado con este cruce. “Gracias a Dios, me cuido”, le explicó el autor de hits como El Bum bum o Muchacho de barrio.
El cruce entre estas dos figuras del país se dio cuando La Mona visitó el programa de streaming de AFA Estudio en la concentración argentina. Allí, cantó junto a los conductores y los chicos de Un poco de ruido y luego brindó un show especial para los jugadores, que arengaron sus canciones en la previa al primer partido mundialista.
Como si fuera poco, en el avión rumbo a Dallas para ver el segundo partido de Argentina, La Mona se cruzó a otro campeón del mundo: Ubaldo Fillol. El arquero que levantó la Copa del Mundo en 1978 sonrió en pleno vuelo junto al cantante, que compartió la imagen en sus redes sociales.
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