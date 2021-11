“El Negro Bulos” resaltó el respaldo de Sebastián Battaglia sobre un jugador: “Me gusta que ponga lo que él quiera”

Sebastián Battaglia, director técnico de Boca Juniors, tendría una decisión tomada acerca de un futbolista que en el último tiempo había perdido lugar. A pesar de que su criterio no sería el mismo que el de otros integrantes del club, el entrenador ya sentó su posición sobre la inclusión (paulatina) de un jugador en el once, según informó este viernes el periodista Federico Bulos.

“Yo creo que (Alan) Varela, en algún momento de cierta discusión, de cierta turbulencia, Battaglia dijo: ‘Guarda, que si me gusta Varela, me gusta, no me importa otra cosa’. ¿No viste que (frente a Aldosivi) entró unos minutos?”, dijo este viernes el relator en el programa F90 (ESPN). En esa línea, recordó que el volante central, cuya repentina salida del equipo sorprendió a todos, ingresó en los minutos finales en el último encuentro del conjunto xeneize, algo que no ocurría desde hacía mucho.

A su vez, el panelista dio su propia opinión sobre el tema: “Me gusta. Me gusta que ponga lo que quiera poner. Yo creo que Varela es un jugador para no desperdiciar”, señaló. El último lunes, al joven jugador se lo vio en las tribunas del estadio de Almirante Brown, donde presenció el partido que el local le ganó por 3 a 2 a Alvarado. Allí, Varela fue reconocido por los hinchas, algunos de los cuales lo filmaron y le pidieron de sacarse una foto con él.

A pesar de llevar un puñado de partidos (31), en Primera División, la irrupción de Alan había ilusionado a los hinchas de Boca cuando el equipo no pasaba por su mejor momento. De condiciones técnicas indudables, el joven futbolista se ganó rápidamente la adhesión de muchos simpatizantes, que vieron en él algo parecido a la esperanza para un mejor funcionamiento del equipo. Sin embargo, con el tiempo, el futbolista oriundo de Isidro Casanova fue perdiendo su lugar en el equipo hasta convertirse en la tercera opción en su puesto, por debajo de Jorman Campuzano y Esteban Rolón.

“¿Ustedes siguen pidiendo a Varela?”

En agosto, el periodista Mariano Closs reveló un “rumor de vestuario”, que señalaba que Raúl Cascini, integrante del Consejo de fútbol de Boca, se había referido al clamor popular por Varela con periodistas partidarios: “Hay que preguntarle a tres periodistas que cubren Boca, que estuvieron en el vestuario pospartido, si una persona del Consejo no les dijo: ‘¿Ustedes siguen pidiendo a Varela?”, dijo en ese entonces.

Alan Varela tiene 20 años y es oriundo de Isidro Casanova Instagram @alan_varela01

Siempre según Closs, Cascini dijo que “ese jugador (por Varela) es parecido a uno (Gago) que fue un crack, pero acá no ganó nada”. En ese momento, recordó que, en 2005, Gago le sacó el puesto a Cascini cuando Jorge Benítez era el entrenador y luego siguió como titular con Alfio “Coco” Basile.