El misterioso caso Alan Varela: de ser uno de los mejores rendimientos en el primer semestre de Boca a tercer suplente

Hay una incertidumbre unánime en el Mundo Boca. Porque no sólo hay que incluir el malestar de los hinchas en las redes sociales en tiempos de pandemia, sino que también en la bolsa ingresan protagonistas que abren las puertas del predio de Ezeiza y las de la Bombonera día tras día. Alan Varela es el centro de las preguntas externas e internas. El volante central pasó de ser una fija en el equipo de Miguel Ángel Russo a la tercera alternativa en el puesto, sin escalas. Y sus reemplazos, por ahora, no dan la talla que sí demostró el de 20 años cuando fue considerado.

El curioso pasaje de una situación feliz a otra difícil de explicar para el juvenil genera una encrucijada en el xeneize. Y es que, si bien todas las patas del club suelen ir de la mano en muchas cosas, en esta las coincidencias no están tan claras. Porque hay un término demasiado común que predomina en las afueras del cuerpo técnico: la de extraña situación.

Alan Varela en un entrenamiento de Boca Juniors, en el Complejo Pedro Pompilio Prensa Boca Juniors

Aquellos que quieren descubrir qué es lo que ocurre con su repentina desaparición del equipo titular, han encontrado diversas versiones acerca de lo que pudo haber sucedido con Varela. En las cercanías a Russo no dan vueltas: “Es una decisión futbolística, como cualquier otra. Nunca le damos explicaciones a los jugadores acerca de por qué no juegan. Se decide y punto” , niegan ante la consulta de LA NACION una supuesta charla entre Varela y Russo.

El juego de Alan Varela

De hecho, no hay nada que le haya cambiado el semblante al mediocampista. En su entorno hablan de que está caído anímicamente, sin encontrar un argumento válido que le haga entender el motivo de dejar el once inicial. Su rendimiento en el semestre pasado había sido de lo mejor de un equipo que hace rato no encuentra el rumbo futbolístico. Dentro de tanta confusión, la visión y buen pie le proporcionaba claridad pese a su inexperiencia.

Boca padece su ausencia: cuando Varela no juega, el equipo de Russo baja el promedio de posesión (de 54% a 49%), también la efectividad en pases (del 70 al 42 %) y la cantidad de quites (20% menos).

A tal punto de que la estadística actual marca que Boca ganó un encuentro de los últimos 15 y que la mejor racha ganadora (5 triunfos consecutivos entre el 17 de abril al 2 de mayo) fue de la mano de la “MVA”: un mediocampo poblado con las apariciones de Cristian Medina y Agustín Almendra al lado de Varela, como ‘5’ tapón , acaso el joven que en el último tiempo más deslumbró y se consolidó. Los números lo evidencian: desde su debut (20 de diciembre pasado) hasta el último encuentro del semestre anterior (la eliminación por penales con Racing de la Copa de la Liga, el 31 de mayo) pasaron 33 encuentros en el ciclo Russo, de los cuales Varela participó en 23 (16 como titular y 7 ingresos como suplente).

Agustín Obando, Cristian Medina y Alan Varela; hoy, de ellos no es titular ninguno Fotobaires

El cambio

Sin embargo, de los seis encuentros disputados en el actual semestre (se exceptúan los dos que debió dirigir Battaglia con la Reserva), el volante fue titular sólo ante Unión -en el debut por el Torneo 2021- y sumó minutos en otros tres: dos los observó desde el banco de relevos. Entonces, todo hace pensar que –finalmente- el trío de chicos fue motivo de una circunstancia que debió contrarrestar el entrenador y no una intención firme de darles lugar.

Hoy por hoy, Esteban Rolón es el titular y Jorman Campuzano es el suplente: el colombiano fue el que reemplazó al ex Huracán frente a Argentinos, el último domingo, en el Boca B. Se puede entender, incluso en palabras de directivos, que el técnico quiera ver las diversas opciones, sobre todo el acoplamiento de un refuerzo (Rolón). No obstante, la sensación empieza a ser otra cuando ninguno de ellos cambia la ecuación y, más llamativo, pasan inadvertidos en el campo. La mayoría no comprende lo atrás que quedó la gran promesa que explotó durante la última temporada.

Miguel Angel Russo armó el nuevo Boca sin Alan Varela Agustin Marcarian - POOL REUTERS

“Como en su momento lo vio bien, hoy ve mejor a otros dos jugadores; pero Russo fue el DT que lo hizo debutar. No hay nada raro, hoy ve mejor a otros, cree que a Varela le falta todavía”, le dice un integrante del Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme a LA NACION. “Varela es un chico. Seguimos trabajando con él y está considerado, al igual que el trabajo con el resto de juveniles”, fue lo que respondió Miguel ante la consulta sobre la cuestión. Moderado, fiel a su estilo.

Y desde el Consejo agregan que están encima del mediocampista y que le marcan cosas para que no se confíe y siga aprendiendo: “Nosotros no lo vemos caído anímicamente a Varela. El sabe que le falta. Con River y Talleres ingresó y tuvo dos pérdidas que tiene que aprender a no tenerlas...”. Entre Russo y el Consejo de Riquelme están convencidos de que Esteban Rolón (llegó de Huracán) va a terminar siendo figura como volante central . Es el refuerzo que el vicepresidente xeneize pretendió incorporar incluso seis meses antes.

Entre los dirigentes que frecuentan Brandsen 805, mientras, no parecen coincidir: “La verdad que es raro que no esté jugando”, no quieren explayarse mucho en las cercanías al plantel, pero asimismo se extrañan ante su poca actividad. Y desde la directiva comprenden a Russo, pero dejan todo dicho al sentenciar que “son decisiones del DT y hay que respetarlas”.

Alan Varela, frente a The Strongest, en la altura de La Paz, por la Copa Libertadores 2021 Fotobaires

Al mismo tiempo, se esfuerzan para imaginar las respuestas: “Se mezcla la necesidad de mejorar al equipo, la de venderlo a él para respirar económicamente y también las ganas del chico de jugar. Se junta todo”, agregan desde lo alto de la dirigencia, en la que además especulan con que la decisión de Russo puede pasar por “no frustrarlo” ante la presión de tener que encargarse de mejorar a un equipo que, son conscientes, puede bajarle el precio a cada uno de sus jugadores.

Por otro lado, según dicen, hay que despojar cualquier sospecha de conflicto extrafutbolístico . Por ejemplo, consecuencias de aquella renovación que se atrasó por las exigencias del chico, pero que –finalmente- se firmó hasta 2025 y con altos valores de una cláusula de rescisión que se acrecienta año a año. Sin embargo, hoy no se le da el lugar que parecía haberse ganado.