¿A qué jugador le ponen todas las fichas en el cuerpo técnico de Racing para el segundo semestre?

El columnista de F12 (ESPN), Leo Paradizo, reveló el pálpito que, puertas adentro de Racing Club, tienen acerca de uno de sus futbolistas. Se trata de Edwin Cardona, por quien la institución de Avellaneda pagó 3,5 millones de dólares por el 50% de su ficha en el último mercado de pases. “Quiero decir algo de Cardona. Algo deslizó ayer Tomi (Dávila): están convencidos que en el segundo semestre, Cardona la rompe en Racing”.

“Si hicieron la inversión que hicieron, es porque esperan mucho de Cardona”, acotó Mariano Juan. En tanto, el conductor Mariano Closs opinó que, en caso de que ingrese el mediocampista de 29 años, debería salir del equipo Tomás Chancalay, de buen rendimiento en el último tiempo.

El lunes, Dávila había dicho sobre Cardona: “Yo quiero aclarar algo muy importante. No hizo pretemporada, llegó, tuvo covid, después se lesionó dos veces. Por eso, cuando vos preguntas acá, te hablan del segundo semestre. Apuestan a que tenga una pretemporada a la par de sus compañeros. Está claro que no tiene ritmo futbolístico, y que juega a otro ritmo a diferencia de sus compañeros.

Edwin Cardona Captura

Desde la llegada del volante colombiano en enero a “La Academia”, solo pudo jugar diez partidos, en los que marcó dos goles, y dio una asistencia. A comienzos de año, el deportista contrajo coronavirus. En marzo, sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna derecha que lo mantuvo marginado del campo de juego por un mes.

Quién es el mejor jugador de Racing según el cuerpo técnico

Tras la victoria de “El Primer Grande” por 2 a 1 ante Cuiabá, por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, los periodistas del programa de ESPN analizaron al equipo. En ese sentido, el conductor Closs arriesgó: “Hoy no sé si para el técnico, Aníbal Moreno no es el mejor jugador de Racing. Voy a averiguar. Si están viendo, avísenme”. El catamarqueño, proveniente de Newell’s Old Boys, es el volante central de “La Gagoneta”.

Un rato después, el columnista Esteban Edul informó que recibió respuesta de una fuente del club, y relativizó la presunción del relator, y aseguró que el cuerpo técnico racinguista otorgan la máxima valoración a uno de sus defensores y referentes. “El mejor jugador de Racing, el irreemplazable, (es Leonardo) Sigali”. Efectivamente, el zaguero central es uno de los pilares del conjunto dirigido por Fernando Gago.

Leo Sigali, una de las figuras de Racing Club Captura

Parte del ciclo de Eduardo Coudet, y ganador de dos títulos con el club, el “Osito” es una garantía de solvencia, categoría y confianza para sus compañeros. Luego de la salida del club de Lisandro López, Sigali se convirtió en el capitán del equipo.